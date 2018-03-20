Confira dicas para um bom relacionamento entre colegas no trabalho

Invista em um ambiente favorável Crédito: grupoodp.com.br

Pergunta do leitor:

"Estou trabalhando em um projeto e sou o gerente de uma equipe. Na próxima semana, farei uma reunião e gostaria de abordar a importância do bom relacionamento entre os colegas de trabalho com algumas dicas para desenvolver um relacionamento positivo."

Para alcançar uma boa convivência, é fundamental reconhecer que não se vive sozinho. E, a partir disso, estar atento às pessoas ao redor e ser capaz de ter atenção nas suas atitudes individuais, porque elas afetam e interferem no relacionamento com o outro.

Convoque a sua equipe e demonstre a sua disposição em construir um relacionamento positivo e produtivo no ambiente de trabalho.

Aborde alguns destes assuntos: a importância de se ter uma boa escuta. Esvaziar seus ouvidos para absorver o que o outro está dizendo. Pode estar aí a solução que ninguém ainda foi capaz de enxergar; respeitar as pessoas quando elas pensarem e agirem de modo diferente de você. As diferenças são importantes para todos. Tentar se colocar no lugar do outro é um exercício poderoso; seja justo e paciente. Julgamentos e ações precipitadas tendem a causar desastres comprometedores; analisar bem a situação e, em alguns momentos, deixar a decisão para o dia seguinte se os ânimos estiverem alterados. Alcançar soluções pacíficas depende também do equilíbrio interno.

Diz um pensamento judaico que: O bem-estar na vida obtém-se com o aperfeiçoamento da convivência entre os homens.