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Confira dicas para um bom relacionamento entre colegas no trabalho

A nossa colunista Luciana Almeida responde a pergunta do leitor sobre a importância de um bom relacionamento com os colegas de trabalho

Publicado em 20 de Março de 2018 às 18:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2018 às 18:13
Invista em um ambiente favorável Crédito: grupoodp.com.br
Pergunta do leitor:
"Estou trabalhando em um projeto e sou o gerente de uma equipe. Na próxima semana, farei uma reunião e gostaria de abordar a importância do bom relacionamento entre os colegas de trabalho com algumas dicas para desenvolver um relacionamento positivo."
Para alcançar uma boa convivência, é fundamental reconhecer que não se vive sozinho. E, a partir disso, estar atento às pessoas ao redor e ser capaz de ter atenção nas suas atitudes individuais, porque elas afetam e interferem no relacionamento com o outro.
Convoque a sua equipe e demonstre a sua disposição em construir um relacionamento positivo e produtivo no ambiente de trabalho.
Aborde alguns destes assuntos: a importância de se ter uma boa escuta. Esvaziar seus ouvidos para absorver o que o outro está dizendo. Pode estar aí a solução que ninguém ainda foi capaz de enxergar; respeitar as pessoas quando elas pensarem e agirem de modo diferente de você. As diferenças são importantes para todos. Tentar se colocar no lugar do outro é um exercício poderoso; seja justo e paciente. Julgamentos e ações precipitadas tendem a causar desastres comprometedores; analisar bem a situação e, em alguns momentos, deixar a decisão para o dia seguinte se os ânimos estiverem alterados. Alcançar soluções pacíficas depende também do equilíbrio interno.
Diz um pensamento judaico que: O bem-estar na vida obtém-se com o aperfeiçoamento da convivência entre os homens.
Até a próxima!

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