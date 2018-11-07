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Etiqueta

Confira dicas de como agir em situações constrangedoras

Luciana Almeida compartilha na coluna 'Etiqueta', da Revista.AG, as melhores maneiras de se comportar diante daquelas situações desagradáveis

Publicado em 07 de Novembro de 2018 às 18:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 nov 2018 às 18:53
Furo? quem nunca?. Entenda como sair de situações constrangedoras com as dicas de Luciana Almeida Crédito: Unsplash
Falou demais; perguntou algo inadequado; escorregou e caiu; esqueceu o nome de alguém... Enfim, quem nunca deu um furo desses? Ou todos? Apresento aqui algumas dicas de como agir em situações constrangedoras. Na intenção de ser agradável, a maioria das pessoas já formulou alguma pergunta inadequada. Por isso, a minha dica é, sempre que possível, pense antes de falar.
Quantos anos você tem?. Imagine se a resposta for: quantos você acha que eu tenho?. Esta é uma pergunta que, somente deverá ser feita quando se tem muita intimidade ou, quando for parte do processo (consultas, documentação, inscrições...)
É seu filho? É seu neto?. Hoje em dia é comum casais com grandes diferenças de idade, ou então que têm filhos tarde. É melhor observar e tentar descobrir sozinha.
Está grávida?. Se a resposta for negativa, será uma variação de dizer que a pessoa está acima do peso. É melhor não comentar nada.
Como vai seu pai?. Ele faleceu. Em situações como essa, peça desculpas, diga que não sabia e mude de assunto.
Vai casar quando?. Não se deve perguntar isso à um casal. Pode parecer cobrança e, é o tipo de informação que não acrescenta nada ao contexto da conversa.
Se esquecer o nome de alguém, peça desculpas e mude de assunto. Faça alguma pergunta interessante que possa dar continuidade a uma boa conversa.
Caiu? Levante-se rapidamente e continue como se nada tivesse acontecido.
Se alguém perguntar como vai?, responda muito bem, obrigado(a)!. Não fique falando sobre seus problemas.
Aperto de mão: deve ser dado de forma firme e agradável (sem ser forte nem frouxo), estendendo a mão direita. Pode ser usado tanto social quanto profissionalmente.
Se estiver longe ou em um local com muitas pessoas, é ideal, principalmente com um sorriso. Pode ser, também, uma forma de cumprimentar um grupo grande.
Até a próxima!

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