Confira dicas de como agir em situações constrangedoras

Furo? quem nunca?. Entenda como sair de situações constrangedoras com as dicas de Luciana Almeida Crédito: Unsplash

Falou demais; perguntou algo inadequado; escorregou e caiu; esqueceu o nome de alguém... Enfim, quem nunca deu um furo desses? Ou todos? Apresento aqui algumas dicas de como agir em situações constrangedoras. Na intenção de ser agradável, a maioria das pessoas já formulou alguma pergunta inadequada. Por isso, a minha dica é, sempre que possível, pense antes de falar.

Quantos anos você tem?. Imagine se a resposta for: quantos você acha que eu tenho?. Esta é uma pergunta que, somente deverá ser feita quando se tem muita intimidade ou, quando for parte do processo (consultas, documentação, inscrições...)

É seu filho? É seu neto?. Hoje em dia é comum casais com grandes diferenças de idade, ou então que têm filhos tarde. É melhor observar e tentar descobrir sozinha.

Está grávida?. Se a resposta for negativa, será uma variação de dizer que a pessoa está acima do peso. É melhor não comentar nada.

Como vai seu pai?. Ele faleceu. Em situações como essa, peça desculpas, diga que não sabia e mude de assunto.

Vai casar quando?. Não se deve perguntar isso à um casal. Pode parecer cobrança e, é o tipo de informação que não acrescenta nada ao contexto da conversa.

Se esquecer o nome de alguém, peça desculpas e mude de assunto. Faça alguma pergunta interessante que possa dar continuidade a uma boa conversa.

Caiu? Levante-se rapidamente e continue como se nada tivesse acontecido.

Se alguém perguntar como vai?, responda muito bem, obrigado(a)!. Não fique falando sobre seus problemas.

Aperto de mão: deve ser dado de forma firme e agradável (sem ser forte nem frouxo), estendendo a mão direita. Pode ser usado tanto social quanto profissionalmente.

Se estiver longe ou em um local com muitas pessoas, é ideal, principalmente com um sorriso. Pode ser, também, uma forma de cumprimentar um grupo grande.