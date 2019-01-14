Confira como organizar uma mala de viagem prática, e sem exageros

Eu gosto de fazer um calendário e definir as roupas que serão usadas nos dias de viagem. Gostei dessa dica da Natália Zendron: “Esta lista é ótima e muito importante para te ajudar a visualizar o estilo do lugar e algumas informações básicas como se você vai usar a mesma roupa o dia todo, se vai se trocar para jantar, se vai fazer algum passeio que exige traje específico, se o clima permite que você repita a roupa e por aí vai. Por exemplo, vamos dizer que você vá para um lugar de praia. Provavelmente você ficará na praia ou piscina durante o dia e sairá para jantar de noite. Já se você for para um lugar frio, pode ser que saia para passear mais tarde, passe o dia todo na rua e emende o jantar, e assim por diante.” Viu como o calendário ajuda?