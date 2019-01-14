Confira como organizar uma mala de viagem prática, e sem exageros

PERGUNTA: ELI
"Estou precisando de dicas para organizar uma mala inteligente. Quando viajo, levo excessos de coisas que eu acabo não usando?"
Aprendi que é essencial escolher as coisas certas. Assim, evitamos carregar pesos desnecessários.
Eu gosto de fazer um calendário e definir as roupas que serão usadas nos dias de viagem. Gostei dessa dica da Natália Zendron: “Esta lista é ótima e muito importante para te ajudar a visualizar o estilo do lugar e algumas informações básicas como se você vai usar a mesma roupa o dia todo, se vai se trocar para jantar, se vai fazer algum passeio que exige traje específico, se o clima permite que você repita a roupa e por aí vai. Por exemplo, vamos dizer que você vá para um lugar de praia. Provavelmente você ficará na praia ou piscina durante o dia e sairá para jantar de noite. Já se você for para um lugar frio, pode ser que saia para passear mais tarde, passe o dia todo na rua e emende o jantar, e assim por diante.” Viu como o calendário ajuda?
Leve poucas roupas e coordenáveis entre si, que permitam vários looks, camisetas e camisas brancas, jaqueta de couro, blazer em cor neutra, jeans, e roupas que possam ser usadas durante o dia ou noite. Escolha roupas de materiais que não amassem como malhas, jérsei e microfibra.
Escolha 3 cores para serem coordenadas entre si.
Leve sapatos confortáveis, tênis, um par para eventos mais formais e um informal.
Os acessórios são fundamentais para variar e dar um toque nos looks. Abuse de echarpes, lenços, pashiminas, cintos, brincos e colares, itens que não fazem volume na mala.
Não esqueça dos remédios que você costuma tomar, eu levo sempre um anti-inflamatório e um antibiótico pois, caso seja necessário, eu já tenho o remédio que estou acostumada. Comprimidos para dor de cabeça, anti-histamínicos e repelentes não devem ser esquecidos.
A maioria dos hotéis, possuem secador de cabelo e isso significa um peso a menos.
E sempre, rodinhas nas malas, para facilitar o transporte.
Até a próxima!