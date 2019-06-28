Confira 5 receitas de sobremesas clássicas para adoçar seu inverno

A confeitaria é uma arte gastronômica que encanta os diferentes paladares. Afinal, quem é que não gosta de um doce, não é mesmo? E se for na estação fria, ainda melhor. Parece que o desejo de comer doce aumenta à medida que a temperatura cai, não é verdade? E apesar dessa técnica ter se desenvolvido em diversas frentes - tanto na execução quanto apresentação dos pratos -, alguns sabores ficam na memória, como é o caso daquele delicioso “pudim da vovó”, ou daquela musse de chocolate que já virou tradição nos almoços de família. As sobremesas clássicas, sejam elas refinadas ou caseiras, sempre remontam a memórias especiais, possuem sabores inesquecíveis, e nunca saem dos melhores cardápios. Por isso, selecionamos cinco delas e pedimos para que três chefs ensinassem suas receitas preferidas, aquelas que estão na memória.

SYLVIA LIS - CHEFE DE A CONFEITARIA

Sobremesas clássicas são a boa pedida da estação fria Crédito: Divulgaçaõ





CRÈME BRÛLÉE

“A sobremesa mais conhecida da França tem sua origem na Inglaterra. Trata-se de um creme de baunilha que os ingleses chamam de Custard, com cobertura crocante e caramelizada - atualmente com um maçarico culinário - o que facilitou muito, pois na época de sua criação, em 1691, era feita com um ferro chato e incandescente que se fazia deslizar sobre o açúcar polvilhado na superfície. La Crème Brûlée é conservada gelada e queimada na hora de servir, o que aquece um pouco o creme”.

Ingredientes:

5 gemas

350 ml de creme de leite fresco

100 ml de leite

1/3 de xícara (chá) de açúcar

1 1/2 colher (chá) de extrato de baunilha

açúcar para caramelizar

Modo de preparo:

Preaqueça o forno a 160°C (temperatura média-baixa).

Separe as claras das gemas. (As claras não serão utilizadas nesta receita, mas você pode guardá-las

para preparar um pudim de claras.)

Coloque as gemas na tigela pequena da batedeira. Junte o açúcar e bata em velocidade alta até obter um creme bem claro.

Pare de bater e adicione o creme de leite, o leite e a essência de baunilha. Misture bem com uma colher. Deixe a mistura descansar por 10 minutos. Enquanto isso, leve uma panela com água ao fogo alto. Ela será usada para o banho-maria.

Com uma colher, retire toda a espuma que se formou na superfície da mistura de gemas. Distribua o creme entre seis tigelas refratárias (que possam ir ao forno) - podem ser ramequins, aquelas forminhas de suflê.

Arrume as tigelas numa assadeira retangular. Leve a assadeira ao forno e, antes de fechar a porta, coloque água fervendo na assadeira, com cuidado, para assar em banho-maria. Deixe assar por 40 minutos.

Retire a assadeira do forno e as tigelas do banho-maria. Deixe esfriar e leve à geladeira por no mínimo 6 horas.

No momento de servir, polvilhe açúcar sobre toda a superfície do creme.

Caso não tenha um maçarico culinário, coloque uma colher de sopa na chama do fogão para aquecer bem. Use uma luva, ou pano de prato dobrado, para não se queimar.

Encoste as costas da colher quente na superfície do creme, fazendo movimentos circulares, para caramelizar o açúcar. Caso precise, repita esta operação até caramelizar toda a superfície, mas não deixe queimar.

Sobremesas clássicas são a boa pedida da estação fria Crédito: Divulgaçaõ

TIRAMISSÙ

“O tiramisù [tirami'su] (de tira + mi + su: “levanta-me” ou “puxa-me para cima”, assim chamado por ser muito energético) é uma sobremesa tipicamente italiana, possivelmente originária da cidade de Treviso, na região do Vêneto. É composto por camadas de biscoitos de savoyardi (biscoito champanhe), molhado em café e uma bebida alcoólica como o vinho Marsala, por exemplo, creme de mascarpone com gemas e uma generosa cobertura de cacau em pó. É uma sobremesa leve e deliciosa que se encontra na maioria dos restaurantes brasileiros de inspiração italiana”.

Ingredientes:

500 g de queijo mascarpone

2 gemas

1/2 xícara (chá) de açúcar

60 ml de rum

1/2 xícara (chá) de café forte sem açúcar

12 unidades de biscoito champanhe

chocolate em pó para polvilhar

Modo de preparo:

Num prato de sopa, misture o café e o rum. Escolha uma travessa retangular para montar o Tiramisu. Molhe apenas um dos lados do biscoito na mistura de café com rum por 2 segundos. Em seguida, transfira para a travessa com o lado molhado virado para cima. Cubra todo o fundo da travessa e, caso sobre um pouquinho de café, regue os biscoitos. Reserve.

Na batedeira, coloque as gemas e o açúcar e bata até formar um creme bem claro. Adicione o mascarpone e bata apenas para misturar.

Reserve.

Limpe e seque muito bem a tigela e as pás da batedeira. Bata as claras até o ponto neve. Misture cuidadosamente as claras ao creme de mascarpone e gemas reservado.

Espalhe o creme sobre os biscoitos, cobrindo completamente a travessa. Leve à geladeira por 24 horas.

Na hora de servir, polvilhe o chocolate em pó com uma peneira fina. *Se desejar um creme mais aerado, junte ao creme de mascarpone, 4 claras em neve.

PATRICIA PINHO, CHEF DA VIA GOURMET

Receitas doces são a boa pedida do tempo frio Crédito: Patricia Pinho





PUDIM DE LEITE CONDENSADO

“O pudim é uma sobremesa tradicionalmente portuguesa, mas muito amada pelos brasileiros. A simplicidade no sabor agrada a paladares diversos, além de ser uma sobremesa fácil e rápida de preparar. Não sai de moda porque a memória afetiva desta sobremesa é incrível; remete aos encontros familiares, onde geralmente é a avó quem o prepara com muito amor.”

Ingredientes:

1 lata de leite condensado

a mesma medida de leite

3 ovos inteiros

1 xícara de açúcar

1/2 xícara de água

Modo de preparo:

Bata no liquidificador o leite condensado, o leite e os ovos até que a mistura fique homogênea. Reserve.

Derreta o açúcar em uma panela até ficar dourado. Adicione a água com cuidado e deixe engrossar.

Coloque em forma redonda com furo no meio e despeje o creme reservado por cima.

Asse em banho maria, em forno a 180 graus por 45 minutos.

Para garantir um pudim lisinho, mantenha o forno em temperatura baixa

Desenforme depois de frio, para que ele não quebre. Para facilitar, esquente a parte debaixo da forma na boca do fogão, para que a calda amoleça um pouco e se solte. Use uma faca para desenformar as laterais e vire a forma em um prato.

MUSSE DE CHOCOLATE

Receitas doces são a boa pedida do tempo frio Crédito: Patricia Pinho

“A musse é uma sobremesa clássica francesa, que significa ‘espuma’. É um doce apaixonante por seu gosto de chocolate intenso, mas ao mesmo tempo leve, aerado e cremoso. E não sai de moda, por ser uma sobremesa simples, feita com este ingrediente tão especial: o chocolate.”

Ingredientes:

500g de chocolate meio amargo picado

300 ml de creme de leite

4 claras

raspas de chocolate para decorar

Modo de preparo:

Derreta o chocolate com o creme

de leite em banho-maria ou no micro-ondas (1 a 2 minutos) e mexa até ficar cremoso. Reserve.

Bata as claras em ponto de neve bem firme.

Incorpore as claras ao creme de chocolate delicadamente, para garantir uma textura aerada.

Transfira para uma travessa e decore com raspas de chocolate.

Leve a geladeira por duas horas para firmar.

Dica: use chocolate ao leite ou uma mistura de ao leite e meio amargo, caso prefira uma musse mais doce. Para variar o sabor, adicione castanhas picadas, gotas de chocolate ou frutas secas.

CHEFE CLEIDE MORAIS

APPLE STRUDEL

“Esta sobremesa é de origem austríaca. A guloseima é considerada a melhor do mundo em termos de sabor, visual, versatilidade e complemento, tanto para o chá quanto para degustações sociais. Era servida entre os assados, mas depois passou para a finalização de uma refeição, assim se tornou um cumprimento ou agrado a uma pessoa que nos visita. Essa também é a importância dos doces.”

Ingredientes:

400g de massa folhada congelada

750g de maçã nacional

3 colheres de sopa de manteiga gelada

2 colheres de sopa de açúcar de confeiteiro

1 colher de sopa de café de canela em pó

5 colheres de sopa de farinha de rosca fina

1 xícara de chá de uvas-passas brancas

e pretas

1 xícara de chá de

nozes trituradas ou amendoim/castanha

Sorvete de creme ou chantily

Modo de preparo:

Coloque de molho na água as uvas-passas até reidratá-las (meia hora) e escorrê-las.

Misture o açúcar e a canela;

reserve.

Descasque as maçãs e fatie-as em pedaços bem finos (sem sementes).

Misture as uvas-passas, as nozes e a maçã. Reserve.

Divida a massa descongelada em um retângulo de 3 mm de espessura, abrindo com o rolo e deixando-a bem fina.

Pincele o retângulo com a manteiga e polvilhe a farinha de rosca.

No centro da massa e no sentido do comprimento, coloque as maçãs, as nozes, e as uvas-passas.

Cubra o recheio com uma lateral da massa. Feche o strudel com a outra lateral.

Pressione levemente para selar, feche as pontas, pincelando todo o strudel com a manteiga.

Forre um tabuleiro com papel-manteiga e asse em forno médio (180°) por 30 minutos;

Deixe amornar e salpique a canela com açúcar. Sirva com sorvete de creme ou chantily.