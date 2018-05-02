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Copinho

Confira 5 motivos para você apostar no coletor menstrual

Uma das vantagens é a economia. Aprenda a usar esse método

Publicado em 01 de Maio de 2018 às 23:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mai 2018 às 23:32
Ele não é novidade, já está no mercado há muitos anos. Mesmo assim, muitas mulheres não sabem que pode ser mais uma opção para aqueles dias. Estamos falando do coletor menstrual, um copinho de silicone ajustável ao corpo e reutilizável que promete dar adeus aos absorventes tradicionais.
Há quem incentive o uso, como a atriz global Letícia Colin, que fez um post em sua rede social falando maravilhas do coletor. Amo meu coletor, disse ela.
A atriz Letícia Colin, com o coletor menstrual: praticidade e liberdade Crédito: Reprodução/Instagram
O coletor, como o nome já indica, armazena o sangue da menstruação em vez de absorvê-lo, como fazem os absorventes. Depois, basta retirar, lavar bem e usar novamente. Pode ser guardado por até 10 anos.
Recomendo o coletor às minhas pacientes. Tenho muitas que usam e gostam bastante, principalmente as adolescentes. Basta fazer a higienização adequada durante a menstruação, lavar bem com água corrente e sabão. Depois, só esterilizar novamente e guardar até o próximo ciclo, diz a ginecologista Erika Marba.
Em princípio, manusear o coletor pode não ser tão simples. Mas com prática ele funciona, segundo a ginecologista Lorena Baldotto.
ORIENTAÇÕES
É preciso seguir as orientações sobre como dobrar o coletor para inserir na vagina. Ele tem que ficar bem posicionado, bem encaixado, ou poderá incomodar e vai deixar o sangue vazar, explica a médica.
Para saber se foi bem encaixado, basta ouvir se fez um barulhinho dele abrindo. E para retirar, não é só puxar pelo cabinho. Tem que inserir os dedos e dobrá-lo novamente. O ideal é fazer isso sentada no vaso ou durante o banho, pois no procedimento pode derramar um pouco de sangue, complementa Lorena.
Mulheres que estão habituadas a usar absorvente interno terão mais facilidade. A mulher precisa ter intimidade com o próprio corpo, conhecer seu fluxo menstrual. Mas se não conhece tão bem, pode buscar orientações com o ginecologista, aponta a especialista.
ADEUS, ABSORVENTES!
É ecológico
O coletor é feito de silicone e dura aproximadamente 10 anos. Estima-se que absorvente demore 100 anos para se decompor no meio ambiente.
É econômico
Nas farmácias, o coletor custa, em média, R$ 40. Há embalagens com mais unidades que compensam. Basta limpar o coletor e guardá-lo para usar no mês seguinte.
É saudável
O coletor não contém nenhuma substância tóxica e não causa aquele cheiro característico de menstruação.
É prático
Você não precisa ficar substituindo. Pode ficar na vagina por até 12h, dependendo do fluxo. Os coletores têm a capacidade aproximada de 30 ml, que é mais ou menos um terço do sangramento total de uma mulher durante sua menstruação.
Autoconhecimento
Com o coletor, você passa a se relacionar saudavelmente com sua menstruação, sem tabus, aprendendo a lidar com a quantidade e o ritmo do fluxo menstrual.

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