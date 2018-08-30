Confira 4 receitas de rabada: o prato do momento nos menus

CAPELETTI DE RABADA
A chef Barbara Verzola uniu a rabada com outro prato querido dos brasileiros, o capetetti. E apresenta passo-a-passo dessa novidade, que vai bem para surpreender naquele almoço ou jantar especial.
PARA A RABADA
INGREDIENTES:
7kg de rabo de boi
6 un cebola
1 cabeça de alho
4un cenoura
2 talos de aipo
50ml de azeite extra virgem
50ml de óleo de soja
2 colheres de sal
Punhado de ervas (tomilho, alecrim, salsa, sálvia)
2 garrafas de vinho branco
2 colheres de caldo de carne em pó
MODO DE PREPARO:
Coloque em uma bowl o azeite, óleo, sal e ervas. Corte todos os legumes para uma marinada. Tempere a rabada com o azeite de ervas, depois acrescente os legumes, o vinho e deixe marinar por 24h.
Retire a rabada da marinada e doure em uma frigideira. Greilhe os legumes na mesma frigideira. Coloque em um caldeirão a rabada selada, os legumes grelhados e a marinada. Cubra o restante de água e acrescente as duas colheres de caldo de carne.
Cozinhe até que fique macia.
Desosse a rabada antes de esfriar e separe o caldo da carne.
MASSA FRESCA
INGREDIENTES:
3 ovos
6 gemas
350g de semolina
150g de farinha de trigo
MODO DE PREPARO
Abra os ovos e as gemas em um bowl.
Acrescente a farinha aos poucos e trabalhe a massa em uma superfície lisa, fria e limpa.
Reserve.
RECHEIO DO CAPELETTI
INGREDIENTES:
1,5 de carne de rabada
4 ovos
100g de queijo parmesão ralado
PARA A PREPAÇÃO DO RAVIOLI:
Massa fresca e recheio
MODO DE PREPARO:
Triture a rabada, o ovo e o parmesão, ajustando o sal.
Trabalhe bem a massa fresca até dar o ponto ideal.
Trabalhe a massa no cilindro, abra e deixe-a bem fina, divida em duas partes iguais.
Na massa de baixo, coloque o recheio em forma de bolinhas e cubra com a outra parte. Feche bem, corte no formato que desejar e reserve.
FINALIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO:
Cozinhe o raviole em uma panela com água fervendo e sal. Sirva com o molho de sua preferência.
RABO DE TOURO
A chef Giana Tonini nos apresenta esta receita de "Rabo de touro", um prato típico da Espanha, que pode ser preparado usando o rabo do touro ou da vaca. "Por possuir o vinho tinto em sua composição, esse prato possui um caldo extremamente saboroso. E como cozinhar também é um ato de amor e festa, já temos aí o vinho para acompanhar" complementa a chef.
INGREDIENTES:
1 Rabo de Touro inteiro cortado entre as vertebras
1 cebola
1 cenoura
1 tomate
1 pimentão vermelho
2 dentes de alho com casca
Azeite de oliva
250 ml vinho tinto
Água
Sal
Orégano
Pimenta do reino
Páprica doce
2 folhas de louro
2 ramas de tomilho fresco
MODO DE PREPARO:
Corte todos os vegetais em pedaços. Em uma panela média, aqueça o azeite e acrescente a cebola, a cenoura e o pimentão. Em seguida amasse um pouco os dentes de alho ainda com casca e coloque na panela. Depois acrescente os pedaços do rabo de touro. Deixe fritar por alguns minutos e por último acrescente o tomate picado. Em seguida acrescente os temperos, 2 folhas de louro, uma colher de chá de orégano, uma de pimenta do reino, uma de páprica doce e o tomilho fresco. Por fim adicione o vinho tinto e o sal. Cubra com água e deixe ferver por aproximadamente 2 horas ou até a carne se desmanchar. Sirva e pronto.
RABADA AO VINHO COM ONION RINGS
A chef Júlia Martins deu um toque cool e modernizou a rabada tradicional, acrescentando as saborosas onion rings ao acompanhamento do prato.
"A escolha desse corte é perfeita e é uma das minhas preferidas, pois toda carne com osso é mais saborosa. E a rabada também possui mais gordura o que deixa seu sabor ainda mais marcante. Além disso o preço acessível, e a capacidade de diferentes possibilidades de uso na culinária a transforma em um curinga" esclarece a Júlia.
INGREDIENTES:
2 kg de rabada de boi
2 cebolas
2 talos de salsão
3 dentes de alho
1/5 pimentas dedo-de-moça
1 lata de tomate pelado em cubos (com o líquido)
1 xícara (chá) de vinho tinto SECO
1/5 xícara de trigo
azeite a gosto
salsinha picada a gosto
sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto
MODO DE PREPARO:
Faça um tempero misturando sal, alho e pimenta do reino e tempere a rabada. Reserve. Corte as cebolas e os talos de salsão em cubos, a pimenta em tiras finas e reserve. Em uma panela de pressão, coloque um fio de azeite, acrescente a cebola, o salsão, a pimenta, e o tomate pelado. Refogue e deixe dourar um pouco. Em seguida acrescente os pedaços da rabada, polvilhe o trigo por cima e deixe dourar bem, logo após, acrescente o vinho, deixe o álcool evaporar e coloque 2 litros de água (fervida) ou até cobrir a rabada.
A primeira etapa do cozimento fica em torno de 40 minutos. Depois desse tempo, retire os pedaços da rabada e reserve. Passe o caldo do cozimento na peneira para retirar os resíduos (cebola,salsão,pimenta) e descarte-os, reservando apenas o caldo.
Segunda etapa de cozimento:
Volte com a panela ao fogo médio (sem pressão), transfira o caldo e os pedaços de rabada, confere o tempero. Deixe cozinhar em fogo baixo por mais 30 min ou até a carne estiver bem macia e engrossar o caldo. Misture a salsinha picada e sirva a seguir.
DICA DA CHEF
Para retirar toda gordura, depois que a rabada estiver cozida, deixe na geladeira por 2 horas, esse processo irá fazer com que a gordura fique por cima, facilitando assim a sua retirada.
ONION RINGS
INGREDIENTES:
2 cebolas grandes em rodelas
1 xícara + 2 colheres (sopa) de farinha de trigo
1 xícara de leite
1 ovo
2 colheres (sopa) de óleo
1 colher (chá) de sal
Óleo para fritar
MODO DE PREPARO:
Deixe a cebola de molho em água gelada por 1 hora. Escorra e seque com papel toalha. Misture numa tigela a farinha, o leite, o ovo, o óleo e o sal até formar uma massa. Mergulhe a cebola na massa, deixando cobrir cada anel totalmente. Distribua os anéis em um prato. Aqueça o óleo em uma panela funda. Frite a cebola aos poucos até dourar, cerca de 5 minutos. Retire com uma escumadeira e escorra em papel toalha para servir.
COXINHA DE POLENTA COM RABADA E AIOLLI DE AGRIÃO
INGREDIENTES: (porções dependentes do tamanho da coxinha )
Massa
2 ovos
2 colheres de sopa de manteiga
160g de farinha de trigo
260 g de fubá
100g de queijo parmesão ralado
800ml de caldo de galinha
Sal
Rabada
1,2kg de rabo de boi cortado nas juntas e limpo do excesso de gordura
1 cebola media picada
2 tomates sem semente picados
½ pimentão verde pequeno picado
1 colher de chá de colorau
2 dentes de alho picados
1 colher de sopa de cebolinha verde picada
1 colher de sopa de salsa picada
1 litro de caldo de carne
Sal, pimenta do reino, vinagre e óleo
MODO DE PREPARO:
Massa
Numa travessa misture farinha de trigo e fubá. Coloque água para ferver com manteiga. Assim que ferver adicione vagarosamente e sempre mexendo a mistura de trigo e fubá. Quando atingir o cozimento e começar a soltar da panela, diminua a chama, acrescente o parmesão e misture bem. Verifique o sal. Desligue o fogo e acrescente o ovo um a um até que se incorpore totalmente a massa.
Rabada
Tempere a rabada com sal, pimenta do reino, vinagre e óleo. Deixe nesse tempero por 1 hora. Doure a rabada no óleo e reserve.
Refogue com a cebola, alho, pimentão e colorau na mesma panela. Junte o tomate, salsa e cebolinha e refogue mais um pouco.
Junte a rabada e o caldo de carne.
Cozinhe em fogo baixo e panela tampada de 2h30 a 3h ou uma panela de pressão de 45min a 1h. Se necessário acrescente mais caldo. Verifique o tempero e se a rabada está saindo do osso. Desfie a rabada e reserve a carne. Peneire e reserve o molho para outro uso.
MONTAGEM:
Faça as coxinhas do tamanho desejado recheando com a rabada desfiada.
Deixe no freezer por 30 minutos para firmar a massas e frite em óleo bem quente.
AIOLLI DE AGRIÃO
INGREDIENTES:
1 maço de agrião limpo
Maionese o suficiente
2 a 3 dentes de alho descascados
Sal e pimenta do reino a gosto
MODO DE PREPARO:
Branquear as folhas do agrião e o alho. Liquidificar com um pouco de água até formar um purê de agrião, adicionar a maionese e misturar bem. Acertar o tempero.