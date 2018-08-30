Confira 4 receitas de rabada: o prato do momento nos menus

Capeletti de Rabada de Barbara Verzola Crédito: Divulgação

CAPELETTI DE RABADA

A chef Barbara Verzola uniu a rabada com outro prato querido dos brasileiros, o capetetti. E apresenta passo-a-passo dessa novidade, que vai bem para surpreender naquele almoço ou jantar especial.

PARA A RABADA

INGREDIENTES:

7kg de rabo de boi

6 un cebola

1 cabeça de alho

4un cenoura

2 talos de aipo

50ml de azeite extra virgem

50ml de óleo de soja

2 colheres de sal

Punhado de ervas (tomilho, alecrim, salsa, sálvia)

2 garrafas de vinho branco

2 colheres de caldo de carne em pó

MODO DE PREPARO:

Coloque em uma bowl o azeite, óleo, sal e ervas. Corte todos os legumes para uma marinada. Tempere a rabada com o azeite de ervas, depois acrescente os legumes, o vinho e deixe marinar por 24h.

Retire a rabada da marinada e doure em uma frigideira. Greilhe os legumes na mesma frigideira. Coloque em um caldeirão a rabada selada, os legumes grelhados e a marinada. Cubra o restante de água e acrescente as duas colheres de caldo de carne.

Cozinhe até que fique macia.

Desosse a rabada antes de esfriar e separe o caldo da carne.

MASSA FRESCA

INGREDIENTES:

3 ovos

6 gemas

350g de semolina

150g de farinha de trigo

MODO DE PREPARO

Abra os ovos e as gemas em um bowl.

Acrescente a farinha aos poucos e trabalhe a massa em uma superfície lisa, fria e limpa.

Reserve.

RECHEIO DO CAPELETTI

INGREDIENTES:

1,5 de carne de rabada

4 ovos

100g de queijo parmesão ralado

PARA A PREPAÇÃO DO RAVIOLI:

Massa fresca e recheio

MODO DE PREPARO:

Triture a rabada, o ovo e o parmesão, ajustando o sal.

Trabalhe bem a massa fresca até dar o ponto ideal.

Trabalhe a massa no cilindro, abra e deixe-a bem fina, divida em duas partes iguais.

Na massa de baixo, coloque o recheio em forma de bolinhas e cubra com a outra parte. Feche bem, corte no formato que desejar e reserve.

FINALIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO:

Cozinhe o raviole em uma panela com água fervendo e sal. Sirva com o molho de sua preferência.

RABO DE TOURO

A chef Giana Tonini nos apresenta esta receita de "Rabo de touro", um prato típico da Espanha, que pode ser preparado usando o rabo do touro ou da vaca. "Por possuir o vinho tinto em sua composição, esse prato possui um caldo extremamente saboroso. E como cozinhar também é um ato de amor e festa, já temos aí o vinho para acompanhar" complementa a chef.

INGREDIENTES:

1 Rabo de Touro inteiro cortado entre as vertebras

1 cebola

1 cenoura

1 tomate

1 pimentão vermelho

2 dentes de alho com casca

Azeite de oliva

250 ml vinho tinto

Água

Sal

Orégano

Pimenta do reino

Páprica doce

2 folhas de louro

2 ramas de tomilho fresco

MODO DE PREPARO:

Corte todos os vegetais em pedaços. Em uma panela média, aqueça o azeite e acrescente a cebola, a cenoura e o pimentão. Em seguida amasse um pouco os dentes de alho ainda com casca e coloque na panela. Depois acrescente os pedaços do rabo de touro. Deixe fritar por alguns minutos e por último acrescente o tomate picado. Em seguida acrescente os temperos, 2 folhas de louro, uma colher de chá de orégano, uma de pimenta do reino, uma de páprica doce e o tomilho fresco. Por fim adicione o vinho tinto e o sal. Cubra com água e deixe ferver por aproximadamente 2 horas ou até a carne se desmanchar. Sirva e pronto.

Rabada ao vinho com Onion Rings de Júlia Martins Crédito: Divulgação





RABADA AO VINHO COM ONION RINGS

A chef Júlia Martins deu um toque cool e modernizou a rabada tradicional, acrescentando as saborosas onion rings ao acompanhamento do prato.

"A escolha desse corte é perfeita e é uma das minhas preferidas, pois toda carne com osso é mais saborosa. E a rabada também possui mais gordura o que deixa seu sabor ainda mais marcante. Além disso o preço acessível, e a capacidade de diferentes possibilidades de uso na culinária a transforma em um curinga" esclarece a Júlia.

INGREDIENTES:

2 kg de rabada de boi

2 cebolas

2 talos de salsão

3 dentes de alho

1/5 pimentas dedo-de-moça

1 lata de tomate pelado em cubos (com o líquido)

1 xícara (chá) de vinho tinto SECO

1/5 xícara de trigo

azeite a gosto

salsinha picada a gosto

sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto

MODO DE PREPARO:

Faça um tempero misturando sal, alho e pimenta do reino e tempere a rabada. Reserve. Corte as cebolas e os talos de salsão em cubos, a pimenta em tiras finas e reserve. Em uma panela de pressão, coloque um fio de azeite, acrescente a cebola, o salsão, a pimenta, e o tomate pelado. Refogue e deixe dourar um pouco. Em seguida acrescente os pedaços da rabada, polvilhe o trigo por cima e deixe dourar bem, logo após, acrescente o vinho, deixe o álcool evaporar e coloque 2 litros de água (fervida) ou até cobrir a rabada.

A primeira etapa do cozimento fica em torno de 40 minutos. Depois desse tempo, retire os pedaços da rabada e reserve. Passe o caldo do cozimento na peneira para retirar os resíduos (cebola,salsão,pimenta) e descarte-os, reservando apenas o caldo.

Segunda etapa de cozimento:

Volte com a panela ao fogo médio (sem pressão), transfira o caldo e os pedaços de rabada, confere o tempero. Deixe cozinhar em fogo baixo por mais 30 min ou até a carne estiver bem macia e engrossar o caldo. Misture a salsinha picada e sirva a seguir.

DICA DA CHEF

Para retirar toda gordura, depois que a rabada estiver cozida, deixe na geladeira por 2 horas, esse processo irá fazer com que a gordura fique por cima, facilitando assim a sua retirada.

ONION RINGS

INGREDIENTES:

2 cebolas grandes em rodelas

1 xícara + 2 colheres (sopa) de farinha de trigo

1 xícara de leite

1 ovo

2 colheres (sopa) de óleo

1 colher (chá) de sal

Óleo para fritar

MODO DE PREPARO:

Deixe a cebola de molho em água gelada por 1 hora. Escorra e seque com papel toalha. Misture numa tigela a farinha, o leite, o ovo, o óleo e o sal até formar uma massa. Mergulhe a cebola na massa, deixando cobrir cada anel totalmente. Distribua os anéis em um prato. Aqueça o óleo em uma panela funda. Frite a cebola aos poucos até dourar, cerca de 5 minutos. Retire com uma escumadeira e escorra em papel toalha para servir.

Coxinha de rabada do chef Juarez Crédito: Divulgação





COXINHA DE POLENTA COM RABADA E AIOLLI DE AGRIÃO

INGREDIENTES: (porções dependentes do tamanho da coxinha )

Massa

2 ovos

2 colheres de sopa de manteiga

160g de farinha de trigo

260 g de fubá

100g de queijo parmesão ralado

800ml de caldo de galinha

Sal

Rabada

1,2kg de rabo de boi cortado nas juntas e limpo do excesso de gordura

1 cebola media picada

2 tomates sem semente picados

½ pimentão verde pequeno picado

1 colher de chá de colorau

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de cebolinha verde picada

1 colher de sopa de salsa picada

1 litro de caldo de carne

Sal, pimenta do reino, vinagre e óleo

MODO DE PREPARO:

Massa

Numa travessa misture farinha de trigo e fubá. Coloque água para ferver com manteiga. Assim que ferver adicione vagarosamente e sempre mexendo a mistura de trigo e fubá. Quando atingir o cozimento e começar a soltar da panela, diminua a chama, acrescente o parmesão e misture bem. Verifique o sal. Desligue o fogo e acrescente o ovo um a um até que se incorpore totalmente a massa.

Rabada

Tempere a rabada com sal, pimenta do reino, vinagre e óleo. Deixe nesse tempero por 1 hora. Doure a rabada no óleo e reserve.

Refogue com a cebola, alho, pimentão e colorau na mesma panela. Junte o tomate, salsa e cebolinha e refogue mais um pouco.

Junte a rabada e o caldo de carne.

Cozinhe em fogo baixo e panela tampada de 2h30 a 3h ou uma panela de pressão de 45min a 1h. Se necessário acrescente mais caldo. Verifique o tempero e se a rabada está saindo do osso. Desfie a rabada e reserve a carne. Peneire e reserve o molho para outro uso.

MONTAGEM:

Faça as coxinhas do tamanho desejado recheando com a rabada desfiada.

Deixe no freezer por 30 minutos para firmar a massas e frite em óleo bem quente.

AIOLLI DE AGRIÃO

INGREDIENTES:

1 maço de agrião limpo

Maionese o suficiente

2 a 3 dentes de alho descascados

Sal e pimenta do reino a gosto

MODO DE PREPARO: