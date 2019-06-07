Confira 2 receitas com lagosta para surpreender o seu amor

O Dia dos Namorados é uma data celebrada fielmente pelos apaixonados. Sejam eles ficantes, namorados noivos ou casados, aquele clima de romance sempre ronda tudo ao longo do dia 12 de junho. E para quem quer sair do modo “jantar fora”, e passar longe dos restaurantes, cozinhar um prato especial e diferente pode fazer sucesso com seu amor. Pensando nisso, selecionamos – com a ajuda de duas chefs renomadas – duas receitas, de R$ 100 e R$ 200, que prometem agradar aos diversos paladares e bolsos.
Até R$ 100
Talharim ao creme, com lagosta e pistache
Ingredientes:
500g de lagosta limpa
1kg de talharim já cozido
1 colher de sopa de manteiga
350 ml de creme fresco
80g de pistache torrado
1 colher de sopa de cebola
1 cálice de vinho branco
Azeite, sal e pimenta-do-reino
1 pitada generosa de queijo parmesão
Modo de preparo:
Aqueça bem uma frigideira e, no fogo alto, unte com azeite e a colher de manteiga. Coloque a lagosta cortada, tempere com sal
e pimenta-do-reino, vire e perfume rapidamente com o cálice de vinho branco. Acrescente o creme de leite, adicione o parmesão e depois a massa já cozida. Acerte o sal, salpique o pistache e sirva.
Tempo de preparo: 20 minutos
Modalidade: fácil
2 porções
Sugestão de bebida: gim-tônica – R$ 24,90
50 ml de gim
30 ml de limão
Complete com tônica e gelo
Use rodelas de limão para enfeitar
Até R$ 200
Lagosta ao molho de açafrão e arroz negro
Ingredientes:
2 unidades de calda de lagosta limpa
01 unidade de cebola (corte) brunoise
2 dentes de alho (corte) brunoise
2 xícaras arroz negro
50g de manteiga
Alho-poró
Sal e pimenta-do-reino
Açafrão em pó
Azeite
200 ml de creme de leite
Modo de preparo:
Em uma panela, com parte do azeite e da manteiga, refogue a cebola, parte do alho e o alho-poró. Acrescente o arroz (não precisa lavar), cubra com 4 xícaras de água em fogo médio e tampe até que esteja cozido.
Retire a carne da lagosta da casca e tempere com sal e pimenta-do-reino. Ferva as cascas em água, até que fique vermelha. Grelhe as carnes da lagosta no azeite, em uma frigideira bem quente, por uns 3 minutos.
Em uma frigideira com a outra parte da manteiga e azeite, refogue o alho. Acrescente o açafrão e o creme de leite. Deixe reduzir até encorpar. Reserve.
*Opcional servir com ervilhas grelhadas em frigideira com azeite, sal e pimenta-do-reino.
Sugestão: vinho Leyda – média de R$ 75