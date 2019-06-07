Confira 2 receitas com lagosta para surpreender o seu amor

O Dia dos Namorados é uma data celebrada fielmente pelos apaixonados. Sejam eles ficantes, namorados noivos ou casados, aquele clima de romance sempre ronda tudo ao longo do dia 12 de junho. E para quem quer sair do modo “jantar fora”, e passar longe dos restaurantes, cozinhar um prato especial e diferente pode fazer sucesso com seu amor. Pensando nisso, selecionamos – com a ajuda de duas chefs renomadas – duas receitas, de R$ 100 e R$ 200, que prometem agradar aos diversos paladares e bolsos.

Talharim ao creme, com lagosta e pistache Crédito: Olivier scholin

Até R$ 100

Talharim ao creme, com lagosta e pistache

Ingredientes:

500g de lagosta limpa

1kg de talharim já cozido

1 colher de sopa de manteiga

350 ml de creme fresco

80g de pistache torrado

1 colher de sopa de cebola

1 cálice de vinho branco

Azeite, sal e pimenta-do-reino

1 pitada generosa de queijo parmesão

Modo de preparo:

Aqueça bem uma frigideira e, no fogo alto, unte com azeite e a colher de manteiga. Coloque a lagosta cortada, tempere com sal

e pimenta-do-reino, vire e perfume rapidamente com o cálice de vinho branco. Acrescente o creme de leite, adicione o parmesão e depois a massa já cozida. Acerte o sal, salpique o pistache e sirva.

Tempo de preparo: 20 minutos

Modalidade: fácil

2 porções

Sugestão de bebida: gim-tônica – R$ 24,90

50 ml de gim

30 ml de limão

Complete com tônica e gelo

Use rodelas de limão para enfeitar

Lagosta ao molho de açafrão e arroz negro Crédito: Julio Stork

Até R$ 200

Lagosta ao molho de açafrão e arroz negro

Ingredientes:

2 unidades de calda de lagosta limpa

01 unidade de cebola (corte) brunoise

2 dentes de alho (corte) brunoise

2 xícaras arroz negro

50g de manteiga

Alho-poró

Sal e pimenta-do-reino

Açafrão em pó

Azeite

200 ml de creme de leite

Modo de preparo:

Em uma panela, com parte do azeite e da manteiga, refogue a cebola, parte do alho e o alho-poró. Acrescente o arroz (não precisa lavar), cubra com 4 xícaras de água em fogo médio e tampe até que esteja cozido.

Retire a carne da lagosta da casca e tempere com sal e pimenta-do-reino. Ferva as cascas em água, até que fique vermelha. Grelhe as carnes da lagosta no azeite, em uma frigideira bem quente, por uns 3 minutos.

Em uma frigideira com a outra parte da manteiga e azeite, refogue o alho. Acrescente o açafrão e o creme de leite. Deixe reduzir até encorpar. Reserve.

*Opcional servir com ervilhas grelhadas em frigideira com azeite, sal e pimenta-do-reino.