Ícone de estilo, Iris Apfel é a influencer da terceira idade

Iris é referência de estilo Crédito: townsend-london.com

Iris Apfel é um ponto fora da curva. Os óculos gigantescos são sua marca registrada, e poucas pessoas já a viram sem. Transgressiva, efervescente e borbulhante, usa sem pudor um casaco de alta-costura misturado com milhões de pulseiras e cores, criando uma combinação maravilhosamente absurda. Moda você pode comprar, mas estilo você tem. É difícil definir, mas acho que estilo não tem idade, é uma coisa de atitude, já declarou.

A norte-americana é uma exceção. Ícone fashion, tornou-se celebridade quando já era idosa. Só descobriu a internet aos 93 anos. E agora, aos 96, volta a estar sob os holofotes. Acaba de lançar um livro, no qual revela detalhes do mundo da moda e do design; ganhará uma Barbie com seu rosto e estilo, vestindo famoso terno da Gucci, com chegada ao mercado prevista para setembro; e terá o monólogo, Através da Iris, sobre sua história, com Nathalia Timberg como protagonista e a produção de dois capixabas. Iris atrai atenção por ter estilo próprio. Destaca-se por se vestir com a personalidade, usando o que quer, ousando ao se vestir de maneira única, comenta a jornalista de moda Isabella Castro.

Foi nos anos 50 que ela e seu marido, Carlos Apfel, criaram a Old World Weavers, uma empresa de tecidos para decoração de interiores. Com esse negócio, além de prestarem serviços a famosas figuras da alta sociedade americana, executaram importantes projetos como o de restauração para a Casa Branca. Ela, inclusive, foi responsável pela decoração da residência oficial para nove presidentes americanos.

Encontros

Empresária, designer de interiores e ícone da moda, ela ganhou espaço na última década graças à sua autenticidade e ao seu inconfundível estilo colorido e exuberante. Foi aos 84 anos que Iris passou a ter seu estilo reverenciado pelo mundo depois que o acaso a tornou tema de uma exposição no Metropolitan Museum de Nova York, chamada Rara Avis: Selections from the Iris Barrel Apfel Collection. O que era pra ser cinco looks em uma pequena galeria acabou virando uma exposição inteira com mais de 80 peças, que recebeu cerca de 150 mil visitantes.

Quem já teve a sorte de encontrá-la garante que é um acontecimento. É o caso da estilista de moda praia capixaba Sinesia Karol, que mora nos Estados Unidos, e conheceu Iris em 2007 no restaurante La Grenouilie, em Nova York. A Iris é um ícone. Começando por quando ela fala sobre suas inspirações, que vêm simplesmente do seu dia a dia. Quando ela quer algo, ela vai atrás e faz. Uma das lições que aprendi com Iris é que a mulher tem que ter personalidade e atitude. Com essas duas coisas. acabamos nos conhecendo melhor e encontramos nosso próprio estilo, isso é fashion. Para a estilista, outro ponto em comum é o prazer quem ela tem em se arrumar. Iris sempre falou sobre o prazer de estar bem vestida independente do estilo, conta. Depois desse encontro, Sinesia a encontrou novamente há cinco anos, em São Paulo.

Já a artista plástica, também capixaba, Nelma Guimarães, que atualmente mora na Chapada Diamantina, teve a oportunidade de encontrá-la três vezes entre os anos de 2006 e 2009, quando trabalhou para o revendedor da Sobral, linha de bijoux e acessórios de home décor feitos artesanalmente em resinas. Eu trabalhava com o escritório que representava a linha na América do Norte e que faz grande sucesso no exterior. Ela sempre garimpava as peças incríveis que usa.