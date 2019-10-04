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Compartilhar fone de ouvido pode prejudicar a saúde

Ao emprestar o acessório, você corre o risco de infectar seu ouvido com a bactéria dos outros

Publicado em 04 de Outubro de 2019 às 11:43

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

04 out 2019 às 11:43
Fones de ouvidos: melhor não compartilhar esse acessório Crédito: Pixabay
Você compartilha fones de ouvido? Se a sua resposta for sim, está na hora de repensar essa atitude. Afinal, existe uma infestação de micro-organismos que ficam presos nos equipamentos sujos de cerume.
A função da chamada cera é impedir o acesso de germes e bactérias a parte interna do ouvido. No fone, essa secreção fica acumulada. Com isso, ao pegá-lo emprestado, o número de bactérias aumenta significantemente.

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Para eliminar germes e bactérias é indicado higienizar os fones de ouvido antes e depois de compartilhá-los. Para ajudar na limpeza, passe com cuidado uma escova de dentes no equipamento. Se necessário, use um palito de dente ou cotonete para remover a sujeira. Além disso, passe álcool em gel com o auxílio de um papel toalha.
Sempre que possível, guarde o fone em um estojo ou um saco para evitar o contato com sujeiras, poeira e pele morta, além das bactérias. O equipamento deve permanecer em um lugar limpo, sem o contato com outros objetos
Além dos germes e bactérias, o uso indevido do fone pode causar problemas para a saúde. Por isso, o primeiro passo é apostar em um modelo supra-auricular, aquele que cobre a orelha, no lugar dos tradicionais earbuds.
Além disso, outros cuidados são necessários para evitar a perda auditiva. Por isso, não abuse do volume e evite o uso frequente do equipamento.
Perceber um “zumbido” nos momentos de silêncio pode ser um sinal de que algo não está bem. O incômodo com sons do dia a dia também preocupa. Nessas situações, o ideal é procurar um médico.

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