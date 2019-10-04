Compartilhar fone de ouvido pode prejudicar a saúde

Fones de ouvidos: melhor não compartilhar esse acessório Crédito: Pixabay

Você compartilha fones de ouvido? Se a sua resposta for sim, está na hora de repensar essa atitude. Afinal, existe uma infestação de micro-organismos que ficam presos nos equipamentos sujos de cerume.

A função da chamada cera é impedir o acesso de germes e bactérias a parte interna do ouvido. No fone, essa secreção fica acumulada. Com isso, ao pegá-lo emprestado, o número de bactérias aumenta significantemente.

Para eliminar germes e bactérias é indicado higienizar os fones de ouvido antes e depois de compartilhá-los. Para ajudar na limpeza, passe com cuidado uma escova de dentes no equipamento. Se necessário, use um palito de dente ou cotonete para remover a sujeira. Além disso, passe álcool em gel com o auxílio de um papel toalha.

Sempre que possível, guarde o fone em um estojo ou um saco para evitar o contato com sujeiras, poeira e pele morta, além das bactérias. O equipamento deve permanecer em um lugar limpo, sem o contato com outros objetos

Além dos germes e bactérias, o uso indevido do fone pode causar problemas para a saúde. Por isso, o primeiro passo é apostar em um modelo supra-auricular, aquele que cobre a orelha, no lugar dos tradicionais earbuds.

Além disso, outros cuidados são necessários para evitar a perda auditiva. Por isso, não abuse do volume e evite o uso frequente do equipamento.