Como pagar a conta da mesa sem causar constrangimento ao outro

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"Tenho por hábito sair com os meus amigos para jantar, almoçar ou para tomar um café. Algumas vezes gosto de pagar a conta, pois sei que, alguns deles, vivem com um orçamento apertado. Como fazer isso e não ser indelicado? E quando for encontro de negócio, como devo me comportar?"

"Quando um homem é bom amigo, também tem amigos bons, disse o grande pensador Maquiavel. Acho que o dinheiro nos proporciona grandes oportunidades, e estar com amigos é uma delas. Concordo com o seu pensamento; sugiro que, de uma maneira discreta, você deixe explícito aos seus amigos que é um prazer usufruir da companhia deles e que gostaria de oferecer esses momentos a vocês. Quando fizer o convite diga: Gostaria de convidá-lo para almoçar ou Você é meu convidado para um happy hour.

O almoço de negócios é um ótimo momento para estreitar relacionamentos profissionais. Mas algumas regras devem ser observadas. Primeiro escolha um bom lugar. Esta observação parece óbvia, mas não é. Convidar alguém que é vegetariano para um almoço em uma churrascaria é, no mínimo, estranho. Mas se o almoço for para um grupo maior, onde você saiba que a maioria dos convidados gostam de carne tudo bem. Mas é bom saber se quem segue uma dieta vegetariana ou vegana terá opções. Tenha sensibilidade.

Todo almoço de negócios tem uma intenção, mas cuidado para não ser insistente e constranger seus convidados. Quem convida sempre paga a conta. Quando você for o convidado preste atenção a algumas regras importantes: seja pontual; evite pedir comidas exóticas ou caras demais; evite bebidas alcoólicas. Caso lhe ofereçam, aceite somente uma taça para um brinde; fique atento a sua vestimenta. Escolha a sua roupa de acordo com a formalidade do local e do anfitrião também.

Seja simples, mas não economize na delicadeza e nas atitudes educadas, essas são características essenciais para uma pessoa elegante.