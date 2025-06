Duas apostas do ES levam R$ 34 mil na quina da Mega-Sena

Duas apostas feitas no Sul do Espírito Santo acertaram a quina da Mega-Sena no sorteio realizado na noite de sábado (31). Os cartões foram marcados em Castelo (Lotérica Forno Grande Loteiras) e em Muniz Feire (Casa Lotérica Muniz Freire). Cada aposta vai receber R$ 34 mil. O prêmio principal da Mega acumulou e subiu para R$ 40 milhões. >