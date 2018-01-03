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Saúde

Comer maçãs e tomates ajuda a restaurar pulmões de ex-fumantes

Estudo indica que o declínio da função pulmonar é mais lento nos pacientes que consomem os dois alimentos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jan 2018 às 19:02

Publicado em 03 de Janeiro de 2018 às 19:02

Comer três maçãs ou dois tomates frescos por dia retarda o envelhecimento natural dos pulmões e repara os danos causados pelo tabagismo. Crédito: Pixabay
Um estudo feito por cientistas da Escola de Saúde Pública Johns Hopkins, nos Estados Unidos, constatou que comer três maçãs ou dois tomates frescos por dia retarda o envelhecimento natural dos pulmões e repara os danos causados pelo tabagismo.
Segundo a pesquisa, uma dieta com alto teor de frutas e vegetais, especialmente tomate, maçãs e bananas, diminui o declínio da função pulmonar. No entanto, os efeitos "protetores" decorrem apenas de alimentos frescos - o que significa que produtos enlatados não funcionam.
Os cientistas concluíram que os adultos que comiam dois tomates e três ou mais maçãs por dia registravam um declínio da função pulmonar mais lento que os participantes que apenas comiam uma porção de cada diariamente, o que sugere a possibilidade de reverter danos nos pulmões mesmo que estes tenham sido causados pelo tabaco.
"Este estudo mostra que a dieta pode ajudar a reparar o dano pulmonar em pessoas que pararam de fumar", ressaltou a autora principal da análise, a doutora Vanessa Garcia-Larsen.
O estudo, publicado no European Respiratory Journal, analisou a dieta e a função pulmonar de mais de 650 adultos em 2002. Os mesmos testes pulmonares, que medem a capacidade de absorver oxigênio e expulsá-lo, foram repetidos nos voluntários uma década depois.
A cientista também conta que as descobertas sustentam as necessidades das recomendações dietéticas, especialmente para pessoas com risco de desenvolver doenças respiratórias como a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC).

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