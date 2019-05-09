Cioba assada na mostarda: confira a receita e aprenda a fazer

Cioba Crédito: Divulgação





Ingredientes:

Uma peça de Cioba de 1,5 kg (pode ser substituído pelo peixe de sua preferência)

04 tomates cortados em rodelas

03 cebolas médias em fatias finas

02 dentes de alho picados

01 pé de coentro

100g de molho de mostarda (eu faço o meu – noutro dia em mostro a receita)

250 ml de vinho tinto

100 ml de azeite

Sal

Modo de preparo:

Peça ao peixeiro para manter o peixe inteiro, retirando as escamas e as vísceras, abrindo pela barriga.

Disponha metade da cebola no fundo de uma assadeira para servir de cama para o peixe.

Tempere com sal e lambuze com a mostarda toda a superfície do peixe e acomode sobre a cama de cebolas.

Recheie a barriga com um pouco de cebola, alho, tomate, cebola e coentro. Espalhe sobre o peixe as rodelas de cebola e em seguida as de tomate de forma a cobrir toda a superfície.

Regue tudo com azeite e vinho. Salpique um pouco mais de sal. Deixe marinando em geladeira por cerca de uma hora.

Asse em fogo médio por cerca de 30 a 40 minutos.

Propriedades funcionais: