Cioba assada na mostarda: confira a receita e aprenda a fazer

Ingredientes:
Uma peça de Cioba de 1,5 kg (pode ser substituído pelo peixe de sua preferência)
04 tomates cortados em rodelas
03 cebolas médias em fatias finas
02 dentes de alho picados
01 pé de coentro
100g de molho de mostarda (eu faço o meu – noutro dia em mostro a receita)
250 ml de vinho tinto
100 ml de azeite
Sal
Modo de preparo:
Peça ao peixeiro para manter o peixe inteiro, retirando as escamas e as vísceras, abrindo pela barriga.
Disponha metade da cebola no fundo de uma assadeira para servir de cama para o peixe.
Tempere com sal e lambuze com a mostarda toda a superfície do peixe e acomode sobre a cama de cebolas.
Recheie a barriga com um pouco de cebola, alho, tomate, cebola e coentro. Espalhe sobre o peixe as rodelas de cebola e em seguida as de tomate de forma a cobrir toda a superfície.
Regue tudo com azeite e vinho. Salpique um pouco mais de sal. Deixe marinando em geladeira por cerca de uma hora.
Asse em fogo médio por cerca de 30 a 40 minutos.
Propriedades funcionais:
Os peixes em geral são fontes de ômega 3. A mostarda é um poderoso desintoxicante, antioxidante e anti-inflamatório.