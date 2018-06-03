Chiclete ajuda a perder peso no exercício?

Garota mascando chicletes Crédito: Freepik

Quando sair para sua caminhada, coloque calçado e roupa adequados e não se esqueça do chiclete. Isso mesmo! A goma de mascar pode ser uma companhia no exercício e mais: pode te ajudar a perder peso. Pelo menos é o que afirma um estudo publicado, em maio, no Journal of Physical Therapy Science.

Pesquisadores japoneses fizeram a experiência com 46 homens, com idades entre 21 e 69 anos, e concluíram que o chiclete pode ser um aliado de quem quer emagrecer.

Eles ainda não sabem explicar muito bem por que isso acontece. Mas afirmam que mascar chiclete faz a pessoa caminhar mais rápido, percorrendo uma distância maior e, como consequência, tendo um gasto calórico superior a quem simplesmente caminha.

O estudo consistiu em dividir os voluntários em dois grupos. O primeiro fez caminhada por 15 minutos mastigando a goma. O outro caminhou durante os mesmos 15 minutos, mas apenas ingerindo os ingredientes do chiclete sob a forma de pó, diluído em um copo de água. Todos os participantes tiveram a frequência cardíaca monitorada durante e depois da caminhada. E o resultado foi favorável à galera chicleteira.

A nova estratégia de emagrecimento, porém, não convenceu especialistas ouvidos nesta reportagem. A meu ver, é uma furada. Não recomendaria a nenhum cliente meu mascar chicletes para emagrecer, comentou o profissional de Educação Física, wellness coaching e comentarista da Rádio CBN Vitória, Roque Luz.

A começar, aponta ele, pelos resultados em relação à velocidade da caminhada. O grupo que mascou chiclete teve 125 passadas por minuto, enquanto que o outro teve 122. Na prática, é uma diferença muito pequena. Não muda nada em termos de intensidade.

Roque Luz ainda destaca que há falhas na metodologia aplicada: Com relação à frequência cardíaca, de fato teve uma diferença estatisticamente positiva. Mas o método de mensuração da frequência usado, a partir de uma cinta comum, tem uma margem de erro de 5% que não foi considerada.

Frequência

Além disso, o ato de mascar chiclete atrapalha o ritmo normal de respiração, que fica fora do padrão normal, descompassada. Com isso, o coração tende a aumentar a frequência cardíaca para continuar fornecendo oxigênio para os músculos. Por isso, a provável alteração da frequência que houve aí não foi nem tanto pelo chiclete em si, mas pelo fato de dificultar a respiração, continua ele.

Na verdade, afirma Roque Luz, o chiclete mais atrapalha do que ajuda no exercício. Mascar chiclete aumenta produção de suco gástrico no estômago. Fazer isso em jejum não é uma boa estratégia. Pode levar até a um refluxo. E quando você atrapalha o ritmo da respiração normal, a tendência é pessoa chegar a uma fadiga mais rápido do que se não mascasse chiclete.

Segundo o professor, há estratégias melhores para aumentar o gasto calórico no exercício. Por exemplo, alternar o tipo de estímulo, junto com uma boa alimentação, pode fazer a pessoa consumir mais energia durante uma caminhada do que somente mascar chicletes. Ela pode alternar passadas curtas com passadas lentas, passadas compridas com passadas curtas, caminhar ora na areia ora no calçadão..., sugere.