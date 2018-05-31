Casais contam suas histórias de amor que dariam filme

Sylvia e François: um encontro improvável e uma linda paixão, como a do casal da animação "Up - Altas Aventuras" Crédito: Bernardo Coutinho

Qual é a chance de encontrar um amor pelo caminho, durante uma viagem? Para a professora de educação física Sylvia Neves, hoje com 73 anos, era bem remota. Mas aconteceu.

O ano era 2004 e ela decidiu fazer o Caminho de Santiago de Compostela - rota de peregrinação que chega até a cidade de Santiago de Compostela, na Espanha, e é considerado Patrimônio da Humanidade. Foi durante essa caminhada, de 30 dias e 800 quilômetros, que o francês François Piquet, hoje com 74 anos, se apaixonou à primeira vista por ela. Faltando cinco dias para terminar ele me viu. Estava sentado num bar, eu passei, e ele conta que ficou com aquela imagem gravada na memória, diz Sylvia com um certo sorriso nos lábios.

Se encontraram mais algumas vezes pelo trajeto, sem trocarem nenhuma palavra. Eu não entendia e nem falava francês. E ele não falava português. No último dia, François me deu um cartão de visitas com seus dados e se despediu com um beijo na minha mão.

Depois disso, ambos voltaram para seus países de origem. Só que o francês, durante os meses seguintes, ia na caixa dos correios todos os dias a espera de alguma notícia. Ele não sabia nem de onde eu era. Não sabia nada de mim, conta ela, rindo. Até que, na véspera do Natal, Sylvia resolveu mandar um cartão desejando boas festas. Nele estava escrito, em bom português: Foi bom te encontrar no caminho.

A filha traduziu a frase para François, que também decidiu mandar um cartão para a capixaba. E foi assim, por cartas, que começaram a conversar. Sylvia resolveu estudar francês e, tempos depois, acabou indo conhecer François na Europa. Com ele minha vida floresceu, diz, realizada. Há 11 anos eles estão juntos, vivendo um amor que nunca imaginaram. Passam boa parte do ano no Brasil e outra parte na Europa.

Diante de um amor tão bonito, a história dos dois só poderia ser representada pelo filme Up  Altas Aventuras, animação que faz rir, sorrir, sonhar e se emocionar. Como conter uma lágrima quando vemos um casal de velhinhos feliz ser separado por algo tão irrevogável quanto a morte. No caso da nossa história, o enredo é adaptado, já que o casal foi separado, durante um tempo, por um oceano. Mas se encontraram e vivem felizes.

DIÁRIO DE UMA PAIXÃO

Renata e Bruno: assim como em "Diário de uma Paixão", eles se encontraram após alguns anos e tiveram certeza de que iriam ficar juntos Crédito: Bernardo Coutinho

Quem nunca viu um romance no estilo Eduardo e Mônica, sucesso da banda Legião Urbana? A história de Renata Spinassé e Bruno Penna começa assim: ela se formando e ele no pré-vestibular. Era uma segunda-feira, estava no meu estágio, e dei uma olhada no meu horóscopo, que dizia que eu encontraria uma pessoa que iria lembrar a vida toda.

No mesmo dia, de tarde, a futura arquiteta foi malhar numa academia em Jardim Camburi e, na esquina, encontrou o estudante de terceiro ano do ensino médio. O amor estava literalmente escrito. A partir desse dia criamos o ritual de encontro que durou alguns meses. Até que as férias escolares chegaram e não nos vimos mais, conta ela.

Ela namorou outra pessoa. Ele também teve outros casos. Até que o destino resolveu ajudar mais uma vez, só que sete anos depois. Fui comemorar a compra do meu primeiro carro com a minha mãe e o namorado. E o Bruno estava no restaurante. Lembrei de tudo e, no dia seguinte, terminei o namoro, diz Renata.

Renata e Bruno voltaram a sair, namoraram, casaram e hoje tem duas filhas. O filme que representa a história deles é Diário de uma Paixão, que acontece na década de 40, na Carolina do Sul. No longa, o operário Noah Calhoun e a rica Allie estão desesperadamente apaixonados, mas os pais da jovem não aprovam o namoro. Quando Noah vai para a Segunda Guerra Mundial, parece ser o fim do romance. Enquanto isso, Allie se envolve com outro homem. Mas quando Noah retorna para a pequena cidade anos mais tarde, próximo ao casamento de Allie, logo se torna claro que a paixão ainda não acabou - assim como aconteceu com Renata e Bruno, sete anos depois. Nossa história também tem tragédia, já que meu pai morreu no mesmo ano que a mãe dele, e comédia, já que a gente casou no centro do Rio de Janeiro e comemorou na Sapucaí. Também embarcamos num retiro espiritual de uma semana e isso foi a conclusão do nosso casamento.

AMOR DE CARNAVAL

Henrique: paixão de carnaval foi além da Quarta-Feira de Cinzas, como no filme "Orfeu" Crédito: Vitor Jubini

Era carnaval fora de época, em 2001, em Governador Valadares, Minas Gerias, e estava tudo certo na cabeça da Janaina Melo, hoje com 42 anos. Eu, fã da banda Chiclete com Banana, fui para me divertir atrás do trio elétrico. Tudo o que eu não queria era namorar. Não fui para isso, conta aos risos.

Mas o destino reservou uma surpresa daquelas para a dentista. Foi na micareta que ela conheceu o marido Henrique Pelissari. Ele ficou me olhando, era um gato. Aliás, até hoje é. E veio falar comigo. Se beijaram e, desde então, nunca mais se desgrudaram. Estão juntos há 17 anos.

Na volta para Vitória - após a folia - ainda teve uma surpresa. Convidada por ele para sair, descobriu naquela noite que moravam quase na mesma rua. Tivemos que viajar vários quilômetros para nos encontrar e descobrir isso, conta.

A história de Janaina e Henrique, com final feliz (ela disse sim!), é única. Na temporada carnavalesca, aquele momento de sentimentos à flor da pele  em que muitos iniciam suas histórias que só duram até quarta-feira de cinzas  foi além. Nossa história é a prova de que amor de Carnaval dá certo e vira casamento, brinca.