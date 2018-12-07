Capixabas S.A: conheça quem está levando o ES pra fora - com orgulho

Capixabas S.A Crédito: Vitor Jubini

Estilistas e designers capixabas estão fazendo bonito. Com os olhos do público voltados, cada vez mais, para o que é local, sete marcas capixabas acabam de ser beneficiadas com o selo SPFW Ama, projeto da São Paulo Fashion Week (SPFW), o principal evento de moda do país.

O selo valoriza criações de micro e pequenas marcas brasileiras de moda e design, levando em conta sua identidade, originalidade, design, qualidade e inovação na proposta criativa e no desenvolvimento de materiais. Olhamos basicamente o produto a partir da pessoa, criação e contexto. É uma oportunidade de projeção, transformação e evolução. O que cada um vai capturar disso é muito particular. Mas o Espírito Santo já estava no nosso radar há algum tempo, e vemos resultados específicos como a Amabilis e a Borana, marcas capixabas que já desfilaram no SPFW, explica Paulo Borges, criador da semana de moda.

A notícia do selo aconteceu no SPFWDay, iniciativa do Instituto Nacional de Moda e Design (IN-MOD) e do Sebrae, e que aconteceu pela primeira vez em Vitória, no final do mês passado. O evento integra uma série de ações com foco no desenvolvimento sustentável de médio e longo prazo da moda e do design brasileiros. A proposta também é gerar reflexão sobre a produção local e visibilidade para os potenciais de cada região. A proposta é tirar essas distâncias e aproximar os Brasis. Além de provocar nas pessoas essa chama do fazer e empreender, que na moda é muito específica, forte e demanda esforço, diz Paulo Borges.

Aqui na Revista.ag estamos sempre de olho no que está acontecendo na moda, seja ela local ou nacional. Acompanhamos as trajetórias dos novos estilistas, assim como daqueles que já estão na estrada há alguns anos. Por isso, convidamos os sete representantes do nosso Estado selecionados no selo SPFW Ama a posarem (debaixo de uma chuva torrencial)  e com exclusividade  na pracinha do Morro Floresta, em Vitória. As histórias de como cada um chegou até aqui, você lê a seguir.

Capixabas S.A Crédito: Vitor Jubini

JEANS DE PRIMEIRA

O jeans é o cartão de visitas da Epzodium. A marca, de São Gabriel da Palha, Norte do Estado, existe há dez anos e aposta no tecido  e suas inúmeras lavagens  para conquistar o público. Apostamos no jeans que passa por diversos processos e modela no corpo, conta a gestora da marca, Gabriela Lovo.





Além da equipe de estilo, que conta com a estilista Ludmila Capiche, eles apostam na equipe específica de lavanderia. As duas juntas fazem com que o jeans seja molinho. Não ficamos apenas na tradicional calça. Fazemos outras peças, sempre inspirados no fast-fashion. Nossa roupa tem atitude, conta Gabriela. A marca conta com seis lojas - todas no interior - vende para cidades da Bahia e tem planos de expansão para 2019.

Aposta na matéria-prima

Com uma equipe de estilo e outra de lavanderia, a Epzodium produz um jeans diferenciado. A marca é reconhecida pela qualidade de acabamento, pela matéria-prima e pela proposta agênero.

Capixabas S.A Crédito: Vitor Jubini

GAROTA DA PRAIA

A Borana, da estilista Patiara Aguiar, é atualmente a marca capixaba que mais faz sucesso nacionalmente. Desfilando na São Paulo Fashion Week (SPFW) há três temporadas seguidas, ela caiu no gosto e na boca das brasileiras com a sua moda praia. O grande diferencial da marca é a junção da boa modelagem, com o tecido e os detalhes artesanais.





Patiara, que é formada em Farmácia, sempre gostou do universo da moda. As primeiras peças começaram a serem feitas em sua casa e hoje a marca tem uma fábrica em São Mateus, com 60 funcionários. Participar da SPFW me trouxe muito conhecimento e reconhecimento. Mudou a forma de gestão nos negócios, aumentando a visibilidade da marca e adquirindo novos mercados, conta ela que já exporta para Europa, Austrália, Japão e Estados Unidos.





Patiara não para. No último mês foi convidada pelo grupo Grendene a vender seus biquínis na Casa Ipanema, loja das famosas sandálias localizada no bairro de mesmo nome. Estar no Rio era um grande desejo. As cariocas são as que mais compram, conta ela que tem planos de abrir uma loja pop up em Portugal, no próximo verão europeu.

Design no beachwear

A boa modelagem, os tecidos escolhidos e os detalhes artesanais são os diferenciais da Borana. A marca é reconhecida pela identidade e inovação em proposta autoral de design no beachwear.

Capixabas S.A Crédito: Vitor Jubini

ORGULHO ESTAMPADO

As t-shirts com estampas de ícones, lugares e tradições do nosso Estado estão no DNA da Origens, marca que existe há quase 10 anos. O nosso propósito, desde o começo, é o de valorizar a cultura do Estado. É muito bom sermos reconhecidos como uma marca capixaba, conta Igor Sousa. É ele, ao lado do sócio Rafael Miranda, que comanda a marca que conquista cada vez mais capixabas e gringos.





As primeiras 300 peças foram vendidas no salão de festa do próprio prédio. Vendemos tudo em uma semana para os amigos, lembra Igor. Atualmente são quatro lojas próprias e a previsão de duas novas para o próximo ano. Famosos como Eduardo Moscovis, Daniel Oliveira e Lázaro Ramos já desfilaram com as camisetas por aí. Igor olha com orgulho para a história da marca. A primeira coleção foi a mais especial. As nossas raízes estão ali fincadas na estampas até hoje, diz com orgulho.

Cultural local

A marca registrada da Origens é a t-shirt com estampas de ícones, lugares e tradições do nosso Estado. Nas lojas, o reconhecimento pela identidade e originalidade, além do posicionamento como marca de causas e valorização da cultura local.





Capixabas S.A Crédito: Vitor Jubini

MODA AUTORAL

A moda de Adriana Cândido sabe brincar com a alfaiataria, enfeitar suas peças com elementos e mesmo assim não perder duas de suas principais características: a contemporaneidade e a sensualidade. Aposto numa modelagem autêntica que valoriza o corpo feminino. E tenho muito cuidado na escolha dos tecidos e com o acabamento, para que as peças sejam de qualidade e tenham vida longa. O estilo contemporânea e atemporal também contribuem para isso, conta a estilista que fez, ao mesmo tempo, as faculdades de Artes Plásticas e Publicidade.





Ela, que criou a marca em 2008, treinou o olhar para o belo, o que vende e o atemporal. Estudou na London College of Fashion com profissionais que trabalharam na Dior, Vogue e Burberry. Foi uma experiência maravilhosa. A melhor coisa que fiz na vida.

Depois de um hiato de alguns anos, retornou a marca no ano passado. Adriana, que une linhas geométricas e assimétricas, além de recortes, vende principalmente para São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Hoje estou no caminho que sempre quis estar, desde a autonomia sobre a criação e modelagem das peças até a forma de produzir. Consegui encontrar o meio de fazer a moda na qual eu acredito, autoral, de qualidade e com responsabilidade sustentável.





Atemporal

O cuidado especial com a modelagem, o tecido e o acabamento são marcantes nas peças de Adriana Cândido. A estilista é reconhecida pela qualidade e identidade a partir de um design autoral atemporal.

Capixabas S.A Crédito: Vitor Jubini

BIJUX LUXUOSAS

Os brincos de acrílico com design de flores são a marca registrada da designer Raphaella Navarro, a única designer de acessórios entre os profissionais capixabas selecionados nesta edição do selo SPFW Ama. Há três anos, após ficar desempregada, a publicitária resolveu dar uma guinada. Com R$ 5 mil nascia a Navarro Acessórios. Rapha começou fazendo biquínis, mas conquistou as mulheres com os acessórios de acrílicos folheados a ouro. Logo depois dos biquínis fiz uma coleção inspirada na África com bodies, calças e saias, além de quatro peças de acessórios. Não vendi as roupas, mas os brincos fizeram um sucesso que eu não esperava.





Hoje ela produz peças autorais, atemporais e feitas à mão. O acrílico é um material muito fácil de moldar, faço um trabalho 3D. As pessoas reconhecem a minha assinatura nas peças, conta ela, que também trabalha com uma resina esmaltada.

Com quatro pontos de vendas em Vitória, além de um em Trancoso e outro no Rio de Janeiro, Rapha acaba de integrar o coletivo Casa Reviva, em São Paulo, que propõe o consumo consciente. O valor de tudo o que é vendido é revertido em água potável para famílias africanas, conta ela que tem Sabrina Sato, Gabi Amarantos e Maria Rita como fãs do seu trabalho.

Design de primeira

A Navarro Acessórios aposta em peças autorais, atemporais e feitas à mão. O acrílico é o material mais utilizado. Leveza e versatilidade em design harmonioso são características da marca.





Capixabas S.A Crédito: Vitor Jubini

MODA CONTEMPORÂNEA

Foi aos 12 anos que Eliane Eccel Kill fez seu primeiro curso de corte e costura. A menina, que queria que os vestidos fossem do seu jeito, decidiu ainda cedo parte de sua história. Em 1992, já casada, após pedir demissão do emprego e vender uma máquina de lavar, ela criou a Exatta, em Baixo Guandu, no interior do Estado. Com o dinheiro da recisão e da venda da máquina eu comecei essa história, lembra.





Até hoje, é Elaine  com uma estilista  que desenha as peças que fazem sucesso em 16 estados do Brasil. A marca feminina aposta numa moda casual, com alfaiataria e estampas exclusivas. Na coleção de verão 2019, por exemplo, a gente aposta em tecidos leves e confortáveis, como as fibras naturais viscose, algodão e linho, conta. Nas araras é possível ver peças fluidas e com shapes e linhas que valorizam a mulher contemporânea.

Atual

A Exatta é conhecida por fazer uma moda casual, com alfaiataria e estampas exclusivas. A marca ganhou o selo pela qualidade de modelagem e acabamento das peças.

Capixabas S.A Crédito: Vitor Jubini

MODA PRAIA DE LUXO

A analista de sistemas Keila Fabres morou 11 anos em Ipanema. Foi no Rio de Janeiro, onde se produz o melhor da moda praia nacional, que ela se inspirou para criar a Mahé Resort Wear. Faço uma moda praia luxo, sofisticada, mas acessível, conta. O nome da marca é inspirada na maior ilha das Seychelles. E a primeira coleção, lançada este ano, foi inspirada no Jardim do Éden do local. Na essência visto uma mulher sofisticada e sensual que viajou pelo mundo e traz em sua bagagem peças usadas em praias paradisíacas e resorts, transcendendo o estilo de se vestir na praia para as ruas, conta. Dentre as principais apostas estão não só biquínis e maiôs como também os cover ups, ou seja, diferentes combinações que vão desde vestidos fluidos a kimonos, kaftans, macacão e cropped com calças pantalonas e saias.

A marca é vendida por e-commerce e tem um ponto de venda em Ipanema, no Rio de Janeiro. As estampas foram desenvolvidas em parceria com a designer Adriana Boulos e a estilista Francis Pedrucci, ambas de São Paulo. Todas as peças têm os nomes das minhas amigas. Uma homenagem de quem me fez chegar até aqui.

Praia chique