Capixaba cancela bariátrica e emagrece 77 kg em dois anos

Capixaba Meiriele Lemos chegou a pesar 140 quilos Crédito: Arquivo Pessoal

Perto de fazer 30 anos, a capixaba Meiriele Lemos tem muitos motivos para comemorar e hoje serve de inspiração para outras pessoas. Ela passou por graves problemas de saúde em 2016, ficou em coma e chegou a pesar 140 quilos. Quando conseguiu se recuperar e estava prestes a fazer uma cirurgia bariátrica, ela decidiu desmarcar o procedimento e tentar emagrecer por si mesma, sem a operação. Colocou uma meta de, em dois anos, chegar ao peso sonhado. E neste mês de novembro ela vai soprar mais uma velinha, com 77 quilos a menos.

Meiriele segue ainda firme no propósito de continuar emagrecendo. Ela acredita que chegar aos 70 quilos a deixaria mais compatível com seus 1,59 metro. E agora, com a ajuda dos exercícios físicos na academia, ela continua correndo atrás do seu objetivo. Hoje, ao olhar para trás e ver esses dois anos que se passaram durante todo este processo, Meiriele vibra por ter dispensado a bariátrica e ter conseguido superar muitos problemas que contribuíram para ela ter chegado aos quase 150 quilos.

"Eu me alimentava exageradamente em todas as refeições, tinha compulsão e não conseguia me controlar. Com isso engordei muito, e meu relacionamento de 17 anos não estava legal. Meu namorado me colocava para baixo, por conta do meu corpo e isso só foi me deixando cada vez pior. Em 2016 eu tive uma infecção bacteriana e princípio de H1N1. Fiquei em coma e engordei mais uns 10 quilos. Saí do hospital muito inchada dos remédios também. Eu estava com a cirurgia marcada, mas não queria ter que ficar em um hospital novamente. Cancelei a bariátrica e decidi que iria correr atrás, e emagrecer por mim mesma", descreve.

No início, Meiriele conseguiu apoio das amigas, que fizeram uma espécie de bolão de emagrecimento. "Por três meses fizemos um bolão que premiava quem perdesse mais peso. Eu ganhei três meses seguidos e depois, mesmo sem o bolão, eu mantive a vontade de continuar emagrecendo. Não foi fácil. Foram dois anos. Mas quando a motivação é em prol de si, todo esforço vale a pena. O que me move hoje é me olhar com admiração e respeito por toda história que vivi até aqui", reforça.

Além da reeducação alimentar, Meiriele, que é adepta da dieta low carb, deixou o sedentarismo para trás. Apesar de ter iniciado as atividades na academia neste ano, ela começou a andar mais a pé. Para ir trabalhar abriu mão do ônibus para justamente estar mais tempo se movimentando.

"Eu trabalho como encarregada de uma equipe de limpeza da prefeitura de Vitória e moro no morro do Bonfim. Então antes ia de ônibus, mas agora vou e volto a pé. Malho também de segunda a sexta".