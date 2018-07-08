Câncer: tratamento com 'touca' faz cabelo cair menos

Sandra teve câncer de mama e durante a quimioterapia fez uso da touca Crédito: Bernardo Coutinho

Após um paciente receber o diagnóstico de câncer, surgem as mais variadas dúvidas sobre as formas de tratamento e seus efeitos colaterais. No caso das mulheres, um dos mais temidos é a perda de cabelos ocasionada pela quimioterapia. Mas, há dois anos, está disponível um tratamento que se chama crioterapia. Ele começou a ser mais debatido há cerca de um mês, quando a apresentadora Ana Furtado postou em uma rede social que está passando pelo processo. Também chamado de touca, ele diminui a queda de cabelo durante a quimioterapia.

Ela foi diagnosticada com câncer de mama. É para este tipo de câncer, aliás, que a crioterapia é mais indicada, pois a quimio para combatê-lo é o que mais leva à queda de cabelo.

No tratamento, o paciente coloca a touca revestida por um gel a 4°C antes da quiomioterapia. Ela é conectada a um tubo com ar.

Não é o câncer que determina o uso da crioterapia, é a quimioterapia. Não tem a ver com a patologia, o que muda a indicação é o tratamento escolhido, se é um que causa queda de cabelo, a crioterapia é indicada, explica a médica oncologista Virgínia Altoé. Ela pondera ainda que nos casos de linfoma e de leucemia a crioterapia não funciona.

A auxiliar administrativa Sandra Brioschi, 60 anos, teve câncer de mama e durante a quimio fez uso da touca. Entre todas as preocupações com a doença, tinha medo de ficar careca. Perdi pelo em outras parte do corpo, mas perdi pouco cabelo na cabeça, lembra.

Pra Virgínia, a autoestima elevada da paciente afeta diretamente o tratamento.

Quando a paciente está fazendo o tratamento e não perde o cabelo, ela se sente como se não tivesse nada diferente na vida. Ela se olha no espelho e se vê como eram antes da doença, justifica a oncologista.

Crioterapia

O que é?

Procedimento que aumenta as chances de preservação dos fios nos processos de quimioterapia.

Como funciona

O paciente usa uma touca revestida por um gel em temperatura de 4° C que é conectada por meio de um tubo a uma máquina que se assemelha a um circulador de ar. Colocada sobre a cabeça do paciente 30 minutos antes da infusão de quimioterapia, a touca permanece sendo usada durante toda a aplicação do quimioterápico e só é retirada cerca de uma hora e meia após a aplicação completa do medicamento.

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