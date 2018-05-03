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Dicas do Dudu

Cachecol é sinônimo de estilo para eles: saiba como usar a tendência

Nosso colunista Dudu Altoé explica como criar looks charmosos e descolados com a peça que virou sucesso também nos trópicos

Publicado em 03 de Maio de 2018 às 18:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mai 2018 às 18:12
Confira como usar o cachecol no look Crédito: Pinterest
Um costume no hemisfério norte, o cachecol vem aos poucos mostrando a que veio também por aqui, nos trópicos. Versões mais leves e práticas podem ser encontradas na maior parte das marcas masculinas que trabalham bem o outono-inverno, uma boa desculpa para usarmos a peça também por aqui.
Se a terceira peça (jaquetas e blazers) fazem uma produção inteligente, os cachecóis e lenços seriam, pois, a quarta. Até para os dias que dispensam uma cobertura maior, podemos muito bem dar atenção ao pescoço. Se não for por uma questão prática de frio, que seja por estilo.
A bem da verdade é que a moda já extrapolou os limites da praticidade, inserindo no guarda-roupa masculino dos europeus versões maiores, de uma volumetria exagerada que pode soar caricato por aqui.
Trata-se de uma questão de desenvoltura, de saber carregar; acima de tudo, é saber valorizar o exercício muito mais do que o resultado final. E ponto!

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