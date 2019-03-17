Cacau: bom humor e coração mais protegido

Tem gente que quando pensa em chocolate logo abre um sorriso. Faz sentido, o doce, além de delicioso, tem ingredientes que ajudam no humor. Isso graças à sua principal matéria-prima: o cacau.

“O cacau é um dos melhores alimentos para o humor, pois estimula a liberação de endorfinas, eleva a disposição mental e reduz a ansiedade”, afirma o médico Wesley Schunk.

E os benefícios desse fruto amado no mundo inteiro não param por aí. “Ele também é rico em fibras que colaboram para o bom funcionamento do intestino, além de controlar a absorção de gordura e açúcares. A epicatequina, composto antioxidante presente no cacau, protege o coração, previne câncer e auxilia nos casos de depressão”, cita Schunk.

O cacau é altamente nutritivo. De acordo com o médico, é rico em vitaminas do complexo B (B1, B2 e niacina) que agem na tonicidade muscular, no sangue e nos nervos. Tem ainda vitamina C, que fortalece o sistema imunológico. “Vale citar a presença de ferro, fósforo e cálcio, que auxiliam na saúde dos ossos, dentes e no funcionamento do cérebro. E tem a vitamina A, que atua na saúde da pele e dos olhos”.

Mas atenção! Chocolate não é cacau. Ele é feito a partir do fruto. Por isso, para tirar melhor proveito desses benefícios, tem que saber como consumir. “É importante consumi-lo de forma moderada e na versão amarga, com pelo menos 70% de cacau. O ideal é comprá-lo em embalagens pequenas ou individuais para não cair em tentação. Assim, ele não será o vilão da dieta ou do controle de peso. Entretanto, o uso moderado pode apresentar efeitos positivos à saúde”, garante o médico.

PRA SE DELICIAR

Alegria, alegria!

O cacau tem substâncias que agem no cérebro, estimulando a liberação de endorfina, hormônio ligado ao bem-estar.

Fruto vitaminado

É rico em vitaminas do complexo B e a C, que fortalece o sistema imunológico. Tem ferro, fósforo e cálcio, além de vitamina A, que atua na saúde da pele e dos olhos.

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