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Fashionista

Bruna Marquezine usa vestido de fios de ouro no Festival de Veneza

Para a estreia do filme The Sister Brothers no domingo, 2, a atriz escolheu um Ralph & Russo feito com ouro 24 quilates
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 set 2018 às 17:02

Publicado em 03 de Setembro de 2018 às 17:02

Bruna está mostrando o seu lado mais fashionista durante o festival Crédito: (Foto: Reprodução/Instagram)
Na Itália para conferir as estreias do 75º Festival de Cinema de Veneza, Bruna Marquezine está mostrando o seu lado mais chique e fashionista. Para a estreia do filme The Sister Brothers no domingo, 2, a atriz usou um vestido Ralph & Russo, feito de fios de ouro 24 quilates e seda.
O modelo assimétrico, com decote coração, drapeado lateral e fenda profunda foi apresentado no desfile de alta-costura da grife britânica, o mesmo em que a blogueira Camila Coelho participou usando um vestido de noiva.
Para completar o visual, Bruna apostou em um suntuoso colar de diamantes da Chopard, relógio Jaeger-LeCoultre e brincos Andrea Conti. Nos pés, ela estava com sandália da Jimmy Choo.

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