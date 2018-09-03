Bruna Marquezine usa vestido de fios de ouro no Festival de Veneza

Na Itália para conferir as estreias do 75º Festival de Cinema de Veneza, Bruna Marquezine está mostrando o seu lado mais chique e fashionista. Para a estreia do filme The Sister Brothers no domingo, 2, a atriz usou um vestido Ralph & Russo, feito de fios de ouro 24 quilates e seda.
O modelo assimétrico, com decote coração, drapeado lateral e fenda profunda foi apresentado no desfile de alta-costura da grife britânica, o mesmo em que a blogueira Camila Coelho participou usando um vestido de noiva.
Para completar o visual, Bruna apostou em um suntuoso colar de diamantes da Chopard, relógio Jaeger-LeCoultre e brincos Andrea Conti. Nos pés, ela estava com sandália da Jimmy Choo.