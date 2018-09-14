Bruna Marquezine fica loira e surpreende seguidores e até o Neymar

Que Bruna Marquezine é expert no assunto tendências nós já sabemos, mas a atriz surpreendeu a todos - inclusive ao namorado Neymar, ao aparecer com os cabelos loiros, na noite desta quinta-feira(13), para o baile de Rihanna, o The Diamond Ball, no Cipriani Wall Street, em Nova York. "Dizem que as loiras se divertem mais. Vamos ver", escreveu ela em sua publicação no instagram.
O que pouca gente notou é que trata-se de uma peruca. Bruna aderiu a uma moda que já conquistou as celebridades do mundo todo: as perucas de fios naturais. O responsável pelo visual da atriz, o beauty artist Henrique Martins, disse em entrevista a publicação QUEM que a atriz ainda continua com os fios morenos, e o uso da peruca foi apenas para o evento.
As perucas de fios naturais - também chamadas de wigs- já são usadas há tempos por celebridades como Rihanna, Beyoncé e Kim Kardashian. O efeito "natural" do acessório se dá por causa de uma tela interna, que simula o couro cabeludo.