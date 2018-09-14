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Bruna Marquezine fica loira e surpreende seguidores e até o Neymar

A atriz fez uma chamada de vídeo com o namorado em que ele se 'assusta' com o novo visual
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 set 2018 às 17:22

Publicado em 14 de Setembro de 2018 às 17:22

A atriz fez uma chamada de vídeo com o namorado, em que ele se assustou com o seu novo visual. Crédito: (Foto: Reprodução/Instagram)
Que Bruna Marquezine é expert no assunto tendências nós já sabemos, mas a atriz surpreendeu a todos - inclusive ao namorado Neymar, ao aparecer com os cabelos loiros, na noite desta quinta-feira(13), para o baile de Rihanna, o The Diamond Ball, no Cipriani Wall Street, em Nova York. "Dizem que as loiras se divertem mais. Vamos ver", escreveu ela em sua publicação no instagram. 
O que pouca gente notou é que trata-se de uma peruca. Bruna aderiu a uma moda que já conquistou as celebridades do mundo todo: as perucas de fios naturais. O responsável pelo visual da atriz, o beauty artist Henrique Martins, disse em entrevista a publicação QUEM que a atriz ainda continua com os fios morenos, e o uso da peruca foi apenas para o evento. 
>Bruna Marquezine usa vestido de fios de ouro no Festival de Veneza
As perucas de fios naturais - também chamadas de  wigs- já são usadas há tempos por celebridades como Rihanna, Beyoncé e Kim Kardashian. O efeito "natural" do acessório se dá por causa de uma tela interna, que simula o couro cabeludo.

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