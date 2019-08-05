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Por Taynã Feitosa

Bora tomar uma: 4 cervejas artesanais para pai nenhum "botar defeito"

Seja num boteco pé-sujo ou num momento mais cheio de pompa, beber uma(s) boa(s) cerveja(s) ao lado do nosso pai tende a render memórias agradáveis

Publicado em 05 de Agosto de 2019 às 18:28

Publicado em 

05 ago 2019 às 18:28
Quem tem pai fã da nossa querida cervejinha sabe o quanto é especial brindar momentos ao lado dele: seja num boteco pé-sujo ou num momento mais cheio de pompa, beber uma(s) boa(s) cerveja(s) ao lado do nosso genitor tende a render memórias muito agradáveis. Pra quem é filho de pai cervejeiro e quer presentear com uma cerveja diferente neste Dia dos Pais, fica a dica de alguns rótulos para você escolher de acordo com o que for mais a cara do seu pai. Confira!
. Crédito: Divulgação
Farrapos American Pale Ale sem Glúten
Essa APA de coloração dourada foi premiada com medalha de bronze na categoria Gluten-Free Beers no último Festival de Cervejas de Blumenau. Tem presença de lúpulos cítricos e aroma bem maltado, além de ser ideal para os celíacos e para quem opta por seguir uma dieta livre de glúten. É ideal para pai fitness.
Cervejaria Farrapos, RS
Confira 4 cervejas especiais para tomar junto com o pai Crédito: Divulgação
Bamberg Rauchbier
Gosto da harmonização entre cervejas rauchbier e churrasco, porque foge do lugar comum e acrescenta sabores defumados ao nosso prato tão querido. Essa cerveja tem um aroma delicioso de caramelo e malte defumado e também vai bem com pratos mais fortes, como feijoada e carnes de caça. Olha aí, pai que comanda o churrasco.
Cervejaria Bamberg, SP
Confira 4 cervejas especiais para tomar junto com o pai Crédito: Divulgação
Tupiniquim Weiss Maracujá
A refrescância e a leveza das tradicionais weiss alemãs ganham um toque cítrico brasileiríssimo com adição de maracujá nessa cerveja. Ideal para degustar em um dia quente daqueles, ela é a cara do pai Bossa Nova.
Cervejaria Tupiniquim, RS
Confira 4 cervejas especiais para tomar junto com o pai Crédito: Divulgação
Praya Witbier
Criada por surfistas cariocas, essa cerveja incrível é a cara de quem faz da praia sua morada e ama os pés na areia. Leve, refrescante, ela é uma boa representante desse estilo de trigo belga. Sou fã!
Cervejaria Praya, RJ
 

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