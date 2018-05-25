BLW: entenda o método que prega o fim da papinha

Mirela Comério com o filho Arthur: ela está experimentando o método BLW em casa Crédito: Vitor Jubini

Passada a fase da amamentação, é hora de o bebê aprender a comer. E é quando os pais se deparam com três letrinhas: BLW. A sigla em inglês, que significa Baby-Led Weaning  algo como desmame guiado pelo bebê , é um método de introdução alimentar que vem fazendo sucesso na internet.

Basicamente, ele prega o fim das papinhas. A criança passa a ter uma experiência diferente com a comida. A ideia é oferecer alimentos in natura, cortados em pedaços pequenos, de forma que ela possa comer sozinha, mas sentada junto à mesa com os pais na hora da refeição, explica a nutricionista que atua na área materno-infantil Tatiane Soares.

É um exercício de paciência, tanto para o bebê quanto para os pais. Ele vai brincar, vai amassar, lamber, cheirar a comida. Acaba sendo uma experiência sensorial completa. O objetivo é que ele conheça o sabor e a textura de cada alimento, o que não é possível quando come a papinha, onde está tudo misturado, triturado. Ele vai desenvolvendo melhor o paladar, aponta Tatiane.

Apesar de muito famoso, o método não é unânime. As sociedades de pediatria, entre elas a brasileira, afirmam que alguns pontos do BLW ainda não foram esclarecidos, como se ele tem impacto no desenvolvimento; se a ingestão de nutrientes é suficiente; se é realmente seguro e não oferece maior risco deasfixiae engasgo e se é viável dentro da rotina dos pais.

Para Fabiana Furlani, que só atua na área de nutrição materno-infantil, todos os pais devem pelo menos conhecer o método BLW. Ele vem para se contrapor à introdução alimentar tradicional, que não recomendo a ninguém, porque a criança fica totalmente passiva diante da comida. Isso está provado que não dá certo, afirma.

Adaptação

Mas é preciso ver como a família se adapta ao método. Na rotina britânica, onde o BLW foi criado, as mães têm licença-maternidade de um ano! Na nossa realidade é mais complicado, pois a mãe, em geral, volta a trabalhar depois de quatro meses, e a criança fica com a babá ou na creche, onde o método usado é o tradicional. Então, é normal uma insegurança com esse tipo de alimentação, observa Fabiana.

Por isso, ela prefere apostar no meio-termo. É uma introdução alimentar mais humanizada, em que o bebê é mais ativo. Ele come sozinho, mas também é oferecida uma comida amassada de leve para que ele perceba as texturas. A criança que não toca na comida fica mais seletiva. Ela tem que conhecer o que come.

Uma experiência que a empresária Mirela Comério, 32 anos, está tendo agora com o pequeno Arthur, de 1 ano e dois meses. Corto frutas e legumes, coloco a colher na mão dele. É uma lambança, um exercício diário. Mas ele aprende rápido.

Entenda

O que é

O chamado Baby-led weaning (Desmame Guiado pelo Bebê na tradução do inglês) é um método de introdução alimentar que consiste em oferecer a comida em pedaços para que o bebê se sirva sozinho, que explore alimentos por conta própria

Como funciona

O bebê deve ser colocado à mesa, junto com a família, durante as refeições. E nada de papinha batida no liquidificador. Sentado em sua cadeirinha, ele recebe os alimentos in natura, cortado em pedaços, para que os leve à boca sozinho. A ideia é deixá-lo experimentar sabores, texturas, cheiros

Vantagens

Ao deixar a criança manusear o alimento, ela trabalha o desenvolvimento motor, a autonomia, passa a ter uma relação lúdica e prazerosa com a comida. Ela passa a desenvolver também a percepção de fome, saciedade. Aprende a conhecer o sabor de cada alimento separadamente. Enquanto a papinha esmaga, tritura o alimento, pelo BLW, as fibras são mais bem aproveitadas

O que oferecer

Ofereça alimentos cozidos ou assados inteiros ou cortados em pedaços grandes, geralmente em palitos. Uma boa medida é o tamanho do dedo indicador, para evitar risco de engasgo. Tem que estar macio para o bebê conseguir mastigar. Comece com vegetais, legumes, frutas. Uma uva deve ser cortada ao meio, por exemplo. Quer servir arroz, faça montinhos, como bolinhos. Deixe o bebê pegar os grãos do feijão

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