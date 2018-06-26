Blazer cinza xadrez: entenda a versatilidade dessa peça

Existem algumas peças que por sua versatilidade circulam do office look até produções mais sofisticadas, como é o caso da calça jeans ou camiseta. Porém, o blazer cinza xadrez voltou a cena da moda e já se configura como uma peça cool e despojada - que pode ir do escritório a balada sem complicações.
A peça retornou com uma modelagem oversized, inspirada nos anos 80. " É ideal para o nosso inverno capixaba. Com sobreposições pode enfrentar temperaturas mais baixas e com short, por exemplo, temperaturas mais amenas", explica a consultora de imagem, Bruna Villar.
São inúmeras as produções que podem ser feitas com o blazer. "É possível usá-lo como conjunto, com calça de padronagem igual numa produção clássica e sofisticada, combinando com salto alto ou numa proposta mais cool e menos informal, apostando no tênis", sugere Bruna. Ela ainda complementa que para uma produção mais casual, o combo jeans + t-shirt + blazer é infalível.
O blazer cinza também ganhou destaque nas produções mais sofisticadas. "Para uma produção mais glam e fora do óbvio, vale apostar na combinação com paetês ou naquele maxi brinco bem poderoso" destaca a consultora. A regra da vez é usar a imaginação na hora de compor o look. "Pode ser usado com cinto marcando a cintura, com mix de estampas, com saia, short, vestido, macacão, combinado com lenços, bolsa de palha e entre outros" finaliza Bruna Villar.