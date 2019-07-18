Beyoncé usa body de marca brasileira no clipe de "Spirit"

Beyoncé levou mais uma vez os fãs a loucura, ao lançar o clipe de Spirit, música gravada especialmente para a trilha sonora do filme "O Rei Leão". O clipe conta com passagens do longa, participação de sua filha mais velha, Blue Ivy, e ainda 10 looks poderosos. E entre eles, está um de etiqueta brasileira, trata-se de um body glamuroso assinado pela Maison Alexandrine - a peça tem bordados de pérolas, canutilhos e búzios com cristais.