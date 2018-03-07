Bambu é o novo hit da cozinha

Peças em bambu são hit para decorar sua cozinha Crédito: Divulgação | Westwing

O bambu saiu dos móveis decorativos e invadiu sua cozinha. Agora as peças feitas com o material se tornam protagonistas na hora de deixar sua cozinha com um visual minimal (com poucos elementos na composição), além de possuir propriedades antibacterianas e firmeza incomparável.

As fibras do bambu possuem agentes orgânicos que previnem a proliferação de bactérias e baixa absorção de umidade, tornando os utensílios duráveis, resistentes e higiênicos. Portanto são o complemento ideal para quem quer unir elementos encantadores e com muita personalidade.

Os utensílios também são versáteis, sendo possível customizá-los de várias formas, com desenhos, cores, adesivos personalizados entre outras formas. Aposte na tendência para dar um toque especial em suas produções.