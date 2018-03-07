Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Novidade

Bambu é o novo hit da cozinha

As peças produzidas com o material são versáteis, além de possuir propriedades antibacterianas

Publicado em 07 de Março de 2018 às 18:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mar 2018 às 18:46
Peças em bambu são hit para decorar sua cozinha Crédito: Divulgação | Westwing
O bambu saiu dos móveis decorativos e invadiu sua cozinha. Agora as peças feitas com o material se tornam protagonistas na hora de deixar sua cozinha com um visual minimal (com poucos elementos na composição), além de possuir propriedades antibacterianas e firmeza incomparável. 
> Pirulitos metabólicos são o novo hit para uma vida mais saudável
As fibras do bambu possuem agentes orgânicos que previnem a proliferação de bactérias e baixa absorção de umidade, tornando os utensílios duráveis, resistentes e higiênicos. Portanto são o complemento ideal para quem quer unir elementos encantadores e com muita personalidade.
> Aprenda a fazer um delicioso sanduíche Paulistinha
Os utensílios também são versáteis, sendo possível customizá-los de várias formas, com desenhos, cores, adesivos personalizados entre outras formas. Aposte na tendência para dar um toque especial em suas produções.  
Veja uma ideia de como personalizar suas peças: 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida
Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES
Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados