Bambu é o novo hit da cozinha

O bambu saiu dos móveis decorativos e invadiu sua cozinha. Agora as peças feitas com o material se tornam protagonistas na hora de deixar sua cozinha com um visual minimal (com poucos elementos na composição), além de possuir propriedades antibacterianas e firmeza incomparável.
As fibras do bambu possuem agentes orgânicos que previnem a proliferação de bactérias e baixa absorção de umidade, tornando os utensílios duráveis, resistentes e higiênicos. Portanto são o complemento ideal para quem quer unir elementos encantadores e com muita personalidade.
Os utensílios também são versáteis, sendo possível customizá-los de várias formas, com desenhos, cores, adesivos personalizados entre outras formas. Aposte na tendência para dar um toque especial em suas produções.
Veja uma ideia de como personalizar suas peças: