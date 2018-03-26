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Decoração

Badalada designer de iluminação em Vitória

A designer Ana Neute, que já expôs suas peças em Milão e lança nova coleção no próximo mês na SP-Arte, estará em Vitória para um bate papo

Publicado em 26 de Março de 2018 às 20:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2018 às 20:20
Ana Neute Crédito: Divulgação
A badalada Lighting Designer Ana Neute  estará em Vitória nesta quarta, 04 de abril. Ela desembarca pela primeira vez na cidade para um bate-papo exclusivo com arquitetos e profissionais da área sobre seu processo criativo, tendências  e como o mundo da iluminação vem se repaginando e ganhando destaque nacional e internacionalmente.
Muito além de iluminar, peças como pendentes, lustres, arandelas ganharam status de sofisticação e muitas vezes roubam a cena dos ambientes como peça-chave da decoração. E assim como os móveis assinados, a iluminação também cresce no mundo do design.
Com apenas 32 anos, Ana tornou-se referência com suas peças de iluminação de traços limpos e elegantes. Nos últimos dois anos se especializou em produzir luminárias e foi o expoente da nova geração de designers brasileiros com um estilo minimalista e contemporâneo, e suas criações trazem um olhar único com traços de verdadeiras obras de arte.
"Sempre que um projeto nasce, é quase como um processo de escultura. Eu desenho uma ideia, vai para fábrica para ser construído um protótipo e com base nele vamos modelando e pensando até chegar na forma final. A intenção sempre vai estar no primeiro rabisco, mas é necessário refinar o trabalho e os encaixes para que a peça seja acima de tudo, funcional. Porque no final das contas, a iluminação precisa ser real e prática, e mesmo que eleve as linhas a algo mais poético e artístico, a função principal das peças é iluminar, ser funcional, fácil de abrir e fechar para trocar lâmpada, para pendurar, etc", explicou Ana.
Em 2017, algumas de suas peças estiveram expostas na Semana de Design de Milão e a designer vem colecionando destaques em importantes revistas do país como Casa Claudia, Casa e Jardim, revista GIZ, entre outras. No próximo mês, a designer participa da SP-Arte, onde lança sua nova coleção chamada "Bruta". 
"Criamos uma linha nova que segue muito pelo caminho artístico, unindo o industrial e o artesanal. A coleção  'Bruta', que será composta de cerca de 10 peças, vem com uma identidade bem brasileira, carregada de sensibilidade e cultura local, misturando o metal, que se destaca pela resistência e durabilidade, com o capim dourado manipulado e costurada pelas artesãs do Jalapão. Esse trabalho novo tem até um pouco a ver com o trabalho anterior (Coleção Elo), que também utiliza essa linguagem de linhas minimalista, círculos e formas geométricas, abusando dos globos de vidros e valorizando os materiais de alta qualidade", detalhou.
Para a empresária Adriana Martins, da Homelux, loja onde o bate papo será realizado, a designer é um dos grandes talentos dessa geração. "Ela utiliza referências do pé de jabuticaba à templos chineses, dando forma às suas peças em materiais como prata, dourado e cobre. O trabalho da Ana segue uma linha criativa cuja procura têm crescido muito nos últimos anos: peças minimalistas, funcionais e extremamente belas e delicadas, disse ela.
 
 

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