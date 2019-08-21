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Empreendedora aos 15 anos

Atriz que faz 'Eleven' em Stranger Things lança marca de beleza vegana

Batizada de 'Florence by Mills', a nova grife de cosméticos é focada na Geração Z

Publicado em 21 de Agosto de 2019 às 12:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2019 às 12:52
Millie Bobby Brown, a 'eleven', de Stranger Things, lança marca de beleza vegana e eco-friendly Crédito: Reprodução/ Instagram @milliebobbybrown
Millie Bobby Brown, a atriz que dá vida a "Eleven", da série Stranger Things, surpreendeu a internet ao se tornar uma empreendedora com apenas 15 anos de idade. Isso porque ela - que já é engajada com as causas sociais -, anunciou que está lançando uma marca de cosméticos vegana e eco-friendly: é a Florence by Mills.
> De make "glow" até escova facial hi-tech: 5 lançamentos de beleza no ES
"Sou muito determinada. Assim que tomo uma decisão, eu a coloco em prática", comentou a americana ao WWD, sobre o nascimento da nova marca de skincare e maquiagem. O lançamento começa a ser comercializado oficialmente na próxima segunda, dia 26 de agosto. E a linha é totalmente focada nos consumidores da Geração Z, além disso, os produtos são: veganos, cueltry free, eco-friendly, sem parabenos, sem sulfato e para todos os tipos de pele.
 
Além dos produtos de skincare, como cremes e géis, a cartela de produtos também conta com maquiagens coloridas e divertidas. Os produtos estarão à venda no site oficial da marca e em algumas multi-marcas britânicas, como a Boots e Ultra Beauty. E os valores variam de US$10 e US$34. Mas ainda sem previsão de venda no Brasil. 

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