Atriz que faz 'Eleven' em Stranger Things lança marca de beleza vegana

Millie Bobby Brown, a atriz que dá vida a "Eleven", da série Stranger Things, surpreendeu a internet ao se tornar uma empreendedora com apenas 15 anos de idade. Isso porque ela - que já é engajada com as causas sociais -, anunciou que está lançando uma marca de cosméticos vegana e eco-friendly: é a Florence by Mills.
"Sou muito determinada. Assim que tomo uma decisão, eu a coloco em prática", comentou a americana ao WWD, sobre o nascimento da nova marca de skincare e maquiagem. O lançamento começa a ser comercializado oficialmente na próxima segunda, dia 26 de agosto. E a linha é totalmente focada nos consumidores da Geração Z, além disso, os produtos são: veganos, cueltry free, eco-friendly, sem parabenos, sem sulfato e para todos os tipos de pele.
Além dos produtos de skincare, como cremes e géis, a cartela de produtos também conta com maquiagens coloridas e divertidas. Os produtos estarão à venda no site oficial da marca e em algumas multi-marcas britânicas, como a Boots e Ultra Beauty. E os valores variam de US$10 e US$34. Mas ainda sem previsão de venda no Brasil.