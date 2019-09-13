As poltronas viram hit na decoração; veja 5 dicas para ter em casa

Sinônimo de conforto e sofisticação, a poltrona é um móvel tão versátil que pode mudar completamente a cara de um espaço ou dar aquele toque final a um projeto. Disponível em diversos estilos, do clássico ao contemporâneo, e com variedade de materiais e desenhos, a peça pode integrar todos os ambientes. A Paschoal Ambrosio, empresa de estofados, revela como escolher o melhor modelo para a sua casa.
Mix de Estilos
Na hora de compor a decoração, a principal dúvida dos clientes é se existe uma regra para combinar as peças. Luiz Fernando Ambrosio, diretor de experiências da empresa, explica que a poltrona não precisa ter, necessariamente, a mesma linguagem do sofá. Pode ser usada uma poltrona mais clássica junto com um sofá contemporâneo e vice-versa, afirma. O mesmo vale para diferentes tecidos, texturas e estampas, sempre deixando um dos elementos mais neutro sofá ou poltrona para que o outro possa se destacar.
Bem-vinda em todos os ambientes
A poltrona cai bem em praticamente todos os cômodos, porém nem sempre ela deve ter o mesmo formato. No caso da peça para o home theater ou área de descanso, a exemplo do quarto, vale escolher um modelo com encosto mais alto e espuma mais mole, pois ele acomodará melhor as costas, além de estimular o relaxamento do corpo e servir para uma agradável leitura. Para living, hall ou espaço de visitas, onde não há o uso contínuo da poltrona, é possível pensar em um encosto mais baixo e uma espuma mais firme no assento.
Tendências
Entre as tendências do momento, Luiz enumera algumas características preferidas pelos clientes. Tecidos como couro, algodão e linho vão muito bem em poltronas e são muito solicitados", lembra Luiz. Além disso, peças com design dos anos 50 e 60, com pés palito, bordas arredondas e design leve também estão voltando para as salas das casas.
Manutenção e Limpeza
Para as poltronas mais delicadas, geralmente às versões das áreas internas da casa, as recomendações básicas consistem em não deixar o móvel muito tempo exposto à luz do sol, nem usar produtos químicos para limpar tecido ou couro.
Áreas Externas e Internas
A principal diferença entre as poltronas para esses locais está no tipo de material. Para aquelas que ficam na área externa, é preciso ter resistência ao sol, chuva, poeira, entre outros fatores. A manutenção das peças nessa região também é mais complicada, ainda mais em centros urbanos, em que pegam mais pó e fuligem. No caso da estrutura metálica, há a necessidade de que seja apropriada para não enferrujar, ou se for de madeira deve ser tratada para não estragar, descascar ou apodrecer. Tecidos impermeáveis também são necessários.