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Dicas da Nanda

As bolsas metalizadas são tendência no street style

A colunista Fernanda Trindade ensina como usar o brilho da medida certa

Publicado em 

18 fev 2019 às 15:06

Publicado em 18 de Fevereiro de 2019 às 15:06

As bolsas metalizadas estão com tudo Crédito: Pinterest
As bolsas metalizadas vão invadir o street style nas próximas temporadas. Das ferragens ao couro e até ao mix dos dois metálicos, a tendência é democrática e agrada a todos os estilos.
Para as fashionistas que querem se destacar ou para as básicas que gostam de bolsas versáteis para o dia a dia, não tem desculpa para ficar de fora, existe um modelo perfeito para cada uma. Pequenas, grandes, carteiras, pochetes, clutches. Desde o color blocking reinventado em tons reluzentes e vibrantes, como o pink e azul brilhosos, até os modelos mais clássicos. Deixe anotado.
Bolsas metalizadas Crédito: Pinterest

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