As bolsas metalizadas são tendência no street style

As bolsas metalizadas vão invadir o street style nas próximas temporadas. Das ferragens ao couro e até ao mix dos dois metálicos, a tendência é democrática e agrada a todos os estilos.

Para as fashionistas que querem se destacar ou para as básicas que gostam de bolsas versáteis para o dia a dia, não tem desculpa para ficar de fora, existe um modelo perfeito para cada uma. Pequenas, grandes, carteiras, pochetes, clutches. Desde o color blocking reinventado em tons reluzentes e vibrantes, como o pink e azul brilhosos, até os modelos mais clássicos. Deixe anotado.