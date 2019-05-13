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Para o frio de Vix

Aquele "casaco da vovó" ainda pode compor looks super estilosos

Seja em sobreposições ou usado com um cinto para deixar o look mais arrumado, o Cardigan garante personalidade na produção

Publicado em 

13 mai 2019 às 17:38

Publicado em 13 de Maio de 2019 às 17:38

Cardigan soa meio vovó, mas – acredite – não é. Muito pelo contrário. Esse “casaquinho que é melhor levar porque esfria no fim da tarde” pode compor looks perfeitos, dos dias amenos aos mais gelados. E tudo porque é versátil a ponto de ser super cool para diversas ocasiões.
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Seja em sobreposições – ótimo para combater o frio! – ou usado com um cinto para deixar o look mais arrumado, ele garante personalidade na produção. Os cardigans são tão versáteis, que às vezes até esquecemos que eles podem vir com mangas curtas, supermodernos.
Um jeito bem legal de usar é por cima de uma T-shirt vintage, e por dentro do jeans de cintura alta. Além do styling não ser nada óbvio, as várias sobreposições compõem uma produção super interessante e estilosa, sem nenhuma dificuldade.

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