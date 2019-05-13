Aquele "casaco da vovó" ainda pode compor looks super estilosos

Cardigan soa meio vovó, mas – acredite – não é. Muito pelo contrário. Esse “casaquinho que é melhor levar porque esfria no fim da tarde” pode compor looks perfeitos, dos dias amenos aos mais gelados. E tudo porque é versátil a ponto de ser super cool para diversas ocasiões.

Seja em sobreposições – ótimo para combater o frio! – ou usado com um cinto para deixar o look mais arrumado, ele garante personalidade na produção. Os cardigans são tão versáteis, que às vezes até esquecemos que eles podem vir com mangas curtas, supermodernos.