Aprenda a receita desta deliciosa torta de maçã

Ingredientes (para a massa):
2 e 1/2 xícaras de farinha de trigo
1 colher de chá de sal
1 colher de chá de açúcar
1 tablete (200g) de manteiga sem sal gelada, cortada em pedaços
1/4 a 1/2 xícara de água gelada
Ingredientes (para o recheio):
1/4 de xícara de farinha de trigo
Suco de 1 limão siciliano
1,5kg de maçã, escolha a sua favorita para esta receita, usei 3 tipos diferentes (verde, gala e fuji; deram 3 maçãs de cada variedade)
1 xícara de açúcar
1 colher de chá de canela em pó
1/2 colher de chá de sal
2 colheres de sopa de manteiga sem sal gelada, cortada em pedaços pequenos
Modo de preparo (massa):
Em um processador de alimentos, junte a farinha, o sal, e o açúcar e pulse para misturar os ingredientes. Adicione a manteiga e pulse até que a mistura pareça uma farofa grossa, com pedaços de manteiga do tamanho de uma ervilha.
Borrife 1/4 de xícara de água gelada e pulse até que a massa esteja ainda como uma farofa, mas que ela grude quando pressionada com os dedos. Se necessário, coloque mais água gelada, mas coloque aos poucos, 1 colher por vez. Cuide para não mexer demais a massa.
Divida a massa ao meio, fazendo 2 discos. Cubra com filme plástico e deixe na geladeira por pelo menos 1 hora.
Modo de preparo (recheio):
Coloque o suco do limão em uma tigela grande. Descasque e corte as maçãs em pedaços e, na medida que vai cortando, coloque junto do suco de limão. Adicione o açúcar, a farinha, a canela, o sal e a manteiga em pedaços; mexa bem para misturar todos os ingredientes
Modo de preparo (para montar a torta):
Pré aqueça o forno em 220 graus. Abra o primeiro disco de massa em uma superfície polvilhada com farinha de trigo e transfira a massa para uma forma de torta de aproximadamente 23 cm. Deixe sobrar um pouco para fora. Coloque as maçãs e cerca de 1/4 de xícara do caldo que formou.
Abra o segundo disco de massa e coloque por cima. Para selar os dois discos de massa, pressione a borda com os dedos. Faça alguns furos pequenos na massa. Coloque no forno por 20 minutos em 220 graus. Depois baixe para 180 e asse por mais 1 hora aproximadamente. Fique de olho, se a massa começar a escurecer demais, coloque um papel alumínio por cima. Retire do forno e deixe a torta descansar por algumas horas para que os líquidos que sobraram se acomodem.