Aprenda a receita desta deliciosa torta de maçã





Ingredientes (para a massa):

2 e 1/2 xícaras de farinha de trigo

1 colher de chá de sal

1 colher de chá de açúcar

1 tablete (200g) de manteiga sem sal gelada, cortada em pedaços

1/4 a 1/2 xícara de água gelada

Ingredientes (para o recheio):

1/4 de xícara de farinha de trigo

Suco de 1 limão siciliano

1,5kg de maçã, escolha a sua favorita  para esta receita, usei 3 tipos diferentes (verde, gala e fuji; deram 3 maçãs de cada variedade)

1 xícara de açúcar

1 colher de chá de canela em pó

1/2 colher de chá de sal

2 colheres de sopa de manteiga sem sal gelada, cortada em pedaços pequenos

Modo de preparo (massa):

Em um processador de alimentos, junte a farinha, o sal, e o açúcar e pulse para misturar os ingredientes. Adicione a manteiga e pulse até que a mistura pareça uma farofa grossa, com pedaços de manteiga do tamanho de uma ervilha.

Borrife 1/4 de xícara de água gelada e pulse até que a massa esteja ainda como uma farofa, mas que ela grude quando pressionada com os dedos. Se necessário, coloque mais água gelada, mas coloque aos poucos, 1 colher por vez. Cuide para não mexer demais a massa.

Divida a massa ao meio, fazendo 2 discos. Cubra com filme plástico e deixe na geladeira por pelo menos 1 hora.

Modo de preparo (recheio):

Coloque o suco do limão em uma tigela grande. Descasque e corte as maçãs em pedaços e, na medida que vai cortando, coloque junto do suco de limão. Adicione o açúcar, a farinha, a canela, o sal e a manteiga em pedaços; mexa bem para misturar todos os ingredientes

Modo de preparo (para montar a torta):

Pré aqueça o forno em 220 graus. Abra o primeiro disco de massa em uma superfície polvilhada com farinha de trigo e transfira a massa para uma forma de torta de aproximadamente 23 cm. Deixe sobrar um pouco para fora. Coloque as maçãs e cerca de 1/4 de xícara do caldo que formou.

Abra o segundo disco de massa e coloque por cima. Para selar os dois discos de massa, pressione a borda com os dedos. Faça alguns furos pequenos na massa. Coloque no forno por 20 minutos em 220 graus. Depois baixe para 180 e asse por mais 1 hora aproximadamente. Fique de olho, se a massa começar a escurecer demais, coloque um papel alumínio por cima. Retire do forno e deixe a torta descansar por algumas horas para que os líquidos que sobraram se acomodem.