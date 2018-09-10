Aprenda a montar looks hi-lo: tendência que vai do básico ao luxo

Encontrar peças descoladas que sejam baratas é o sonho de toda fashionista que ama economizar dinheiro, não é mesmo? Entretanto, também não é raro que esse dinheiro guardado seja exatamente para se acabar naquela peça dos sonhos que vai durar por muitos e muitos anos. E é exatamente daí que surge o visual hi-lo, que consiste basicamente em mesclar peças mais descoladas e despojadas com itens super luxuosos.
Sendo assim, nada melhor do que te inspirar e encorajar a montar looks que misturem essas duas vertentes da moda. Você vai ver que pode usar desde a saia super moderna até o tênis mais esportivo, tudo em perfeita harmonia para deixar o outfit mais do que equilibrado.