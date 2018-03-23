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Aprenda a fazer um espaguete com ragu de linguiça a cavalo

O Chef Juarez Campos te ensina esta receita fácil e deliciosa, com ingredientes que custam menos de R$ 15,00

Publicado em 23 de Março de 2018 às 17:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mar 2018 às 17:55
ragu_de_linguica.jpg Crédito:
Ingredientes:
500g de espaguete italiano
100g de cebola picada
50g de cenoura picada
50g de aipo picado
2 dentes de alho picadinho
600g de linguiça de porco já sem pele e sem gordura (peso já limpa)
50 ml de azeite
200 ml de vinho branco seco
200 ml de molho de tomates
200 ml de caldo de carne, sal e pimenta-do-reino a gosto
2 colhes de sopa de salsa e cebolinha picadas e misturadas
3 colheres de sopa de grana padano ralada
6 ovos caipiras
Modo de preparo:
Doure a linguiça. Adicione cebola, cenoura, aipo e alho.
Perfume com vinho branco seco.
Adicione o molho de tomates e o caldo de carne; deixe cozinhar em fogo baixo até que se reduza à metade.
Verifique o tempero. E junte a salsa e a cebolinha.
Junte a massa cozida al dente, salpique um pouco de grana padano e misture.
Divida em seis porções e sirva cada uma delas com um ovo caipira frito com gema mole.
Rendimento:  6 porções
Complexidade:  Fácil
Custo:  R$ 13,50

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