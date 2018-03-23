Aprenda a fazer um espaguete com ragu de linguiça a cavalo

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Ingredientes:

500g de espaguete italiano

100g de cebola picada

50g de cenoura picada

50g de aipo picado

2 dentes de alho picadinho

600g de linguiça de porco já sem pele e sem gordura (peso já limpa)

50 ml de azeite

200 ml de vinho branco seco

200 ml de molho de tomates

200 ml de caldo de carne, sal e pimenta-do-reino a gosto

2 colhes de sopa de salsa e cebolinha picadas e misturadas

3 colheres de sopa de grana padano ralada

6 ovos caipiras

Modo de preparo:

Doure a linguiça. Adicione cebola, cenoura, aipo e alho.

Perfume com vinho branco seco.

Adicione o molho de tomates e o caldo de carne; deixe cozinhar em fogo baixo até que se reduza à metade.

Verifique o tempero. E junte a salsa e a cebolinha.

Junte a massa cozida al dente, salpique um pouco de grana padano e misture.

Divida em seis porções e sirva cada uma delas com um ovo caipira frito com gema mole.

Rendimento: 6 porções

Complexidade: Fácil