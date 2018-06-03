Aprenda a fazer um delicioso 'Espaguete com camarões e tomate fresco'

Espaguete com camarões e tomate fresco Crédito: Divulgação





Ingredientes:

500g de espaguete de grano duro

800g de camarão VM fresco

sem casca

2 tomates italianos sem

pele picados

350g de tomate cereja

1 colher de sopa de cebola

azeite

manjericão

1 cálice de vinho branco

sal e pimenta-do-reino

Modo de preparo:

Cozinhe a massa e reserve. Aqueça bem uma frigideira com azeite e coloque os camarões em fogo alto.

Tempere com sal e pimenta-do-reino, vire os camarões e coloque perfume com o vinho branco.

Acrescente a cebola e os tomates italiano picados, por último, acrescente a massa já cozida e os tomates cereja em rodelas.

Corrija o sal e acrescente o manjericão fresco.

Rendimento:

5 porções

Complexidade:

Médio

Custo: