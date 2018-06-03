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Comer sem culpa

Aprenda a fazer um delicioso 'Espaguete com camarões e tomate fresco'

A chef Cleuza Costa complementa a sua mesa de domingo com esse prato delicioso e encantador

Publicado em 03 de Junho de 2018 às 11:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jun 2018 às 11:21
Espaguete com camarões e tomate fresco Crédito: Divulgação
 
Ingredientes:
500g de espaguete de grano duro
800g de camarão VM fresco
sem casca
2 tomates italianos sem
pele picados
350g de tomate cereja
1 colher de sopa de cebola
azeite
manjericão
1 cálice de vinho branco
sal e pimenta-do-reino
Modo de preparo:
Cozinhe a massa e reserve. Aqueça bem uma frigideira com azeite e coloque os camarões em fogo alto.
Tempere com sal e pimenta-do-reino, vire os camarões e coloque perfume com o vinho branco.
Acrescente a cebola e os tomates italiano picados, por último, acrescente a massa já cozida e os tomates cereja em rodelas.
Corrija o sal e acrescente o manjericão fresco.
Rendimento:
5 porções
Complexidade:
Médio
Custo:
R$ 85

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