Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Comer sem culpa

Aprenda a fazer: mini-hambúrguer de cordeiro e chévre

A chef Cleuza Costa reinventou o seu hambúrguer tradicional e compartilha essa delícia na coluna "Comer sem culpa", da Revista.Ag

Publicado em 11 de Abril de 2019 às 16:42

Publicado em 

11 abr 2019 às 16:42
Comer sem culpa Crédito: Divulgação
"É claro que o hambúrguer com pão – e todos os demais ingredientes – é imbatível, mas se você preferir uma refeição mais leve, aposte
em uma saladinha".
Ingredientes:
600g de carne de cordeiro moída no processador
1/2 maço de hortelã fresco
Sal a gosto
1 pitada de pimenta síria
pimenta-do-reino
2 dentes de alho amassado
120g de queijo de cabra cremoso (ou outro a sua escolha)
> Que tal bananas ao creme de maçã por apenas R$ 6? 
Modo de preparo:
Em um bowl, coloque a carne de cordeiro e os temperos. Misture bem, molde as bolinhas de 80g cada e recheie com o queijo e deixe descansar na geladeira. Aqueça uma frigideira untada com azeite e doure os hambúrgueres em fogo forte.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 22/04/2026
Editais e Avisos - 22/04/2026
Manoella Mello - 12.jan.26/Globo
Ana Paula vence o BBB 26 com 75,94% dos votos e consagra trajetória de veterana no reality

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados