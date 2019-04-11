Aprenda a fazer: mini-hambúrguer de cordeiro e chévre

"É claro que o hambúrguer com pão – e todos os demais ingredientes – é imbatível, mas se você preferir uma refeição mais leve, aposte
em uma saladinha".
Ingredientes:
600g de carne de cordeiro moída no processador
1/2 maço de hortelã fresco
Sal a gosto
1 pitada de pimenta síria
pimenta-do-reino
2 dentes de alho amassado
120g de queijo de cabra cremoso (ou outro a sua escolha)
Modo de preparo:
Em um bowl, coloque a carne de cordeiro e os temperos. Misture bem, molde as bolinhas de 80g cada e recheie com o queijo e deixe descansar na geladeira. Aqueça uma frigideira untada com azeite e doure os hambúrgueres em fogo forte.