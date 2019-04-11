Aprenda a fazer: mini-hambúrguer de cordeiro e chévre

Comer sem culpa Crédito: Divulgação

"É claro que o hambúrguer com pão – e todos os demais ingredientes – é imbatível, mas se você preferir uma refeição mais leve, aposte

em uma saladinha".

Ingredientes:

600g de carne de cordeiro moída no processador

1/2 maço de hortelã fresco

Sal a gosto

1 pitada de pimenta síria

pimenta-do-reino

2 dentes de alho amassado

120g de queijo de cabra cremoso (ou outro a sua escolha)

Modo de preparo: