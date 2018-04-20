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Comer sem culpa

Aprenda a fazer este delicioso Roast Beef ao Molho de Mostarda

A Chef Cleuza Costa te ensina a fazer esta delicia, perfeita e especial para o almoço de domingo

Publicado em 20 de Abril de 2018 às 18:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 abr 2018 às 18:24
comer_sem_culpa.jpg Crédito:
Ingredientes:
1 peça mais ou menos de 1,5kg de lagarto
2 colheres de molho inglês
200g de sal grosso
1 ramo de alecrim
1 ramo de tomilho
Azeite
1 litro de caldo de legumes
Modo de preparo:
Faça uma mistura de sal, ervas picadas e molho inglês. Passe no lagarto já limpo e deixe por 2 horas.
Retire todo o sal e coloque o lagarto em uma panela bem aquecida com azeite, dourando ele de todos os lados.
Depois de bem dourado, coloque 1 litro de caldo de legumes na frigideira e feche por 20 minutos. Deixe esfriar e reserve.
Corte em finas fatias e sirva com o molho de mostarda
Molho de Mostarda
Ingredientes:
4 colheres de sopa de mostarda Dijon em grãos
50 ml de suco de laranja
15 ml de suco de limão
Azeite
Sal
Modo de preparo:
Coloque em um bowl e emulsione
 

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