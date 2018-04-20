Aprenda a fazer este delicioso Roast Beef ao Molho de Mostarda

Ingredientes:
1 peça mais ou menos de 1,5kg de lagarto
2 colheres de molho inglês
200g de sal grosso
1 ramo de alecrim
1 ramo de tomilho
Azeite
1 litro de caldo de legumes
Modo de preparo:
Faça uma mistura de sal, ervas picadas e molho inglês. Passe no lagarto já limpo e deixe por 2 horas.
Retire todo o sal e coloque o lagarto em uma panela bem aquecida com azeite, dourando ele de todos os lados.
Depois de bem dourado, coloque 1 litro de caldo de legumes na frigideira e feche por 20 minutos. Deixe esfriar e reserve.
Corte em finas fatias e sirva com o molho de mostarda
Molho de Mostarda
Ingredientes:
4 colheres de sopa de mostarda Dijon em grãos
50 ml de suco de laranja
15 ml de suco de limão
Azeite
Sal
Modo de preparo:
Coloque em um bowl e emulsione