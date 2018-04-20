Aprenda a fazer este delicioso Roast Beef ao Molho de Mostarda

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Ingredientes:

1 peça mais ou menos de 1,5kg de lagarto

2 colheres de molho inglês

200g de sal grosso

1 ramo de alecrim

1 ramo de tomilho

Azeite

1 litro de caldo de legumes

Modo de preparo:

Faça uma mistura de sal, ervas picadas e molho inglês. Passe no lagarto já limpo e deixe por 2 horas.

Retire todo o sal e coloque o lagarto em uma panela bem aquecida com azeite, dourando ele de todos os lados.

Depois de bem dourado, coloque 1 litro de caldo de legumes na frigideira e feche por 20 minutos. Deixe esfriar e reserve.

Corte em finas fatias e sirva com o molho de mostarda

Molho de Mostarda

Ingredientes:

4 colheres de sopa de mostarda Dijon em grãos

50 ml de suco de laranja

15 ml de suco de limão

Azeite

Sal

Modo de preparo:

Coloque em um bowl e emulsione