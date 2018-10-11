Aprenda a fazer este delicioso carreteiro de churrasco

Ingredientes:
200g de arroz cru, lavado e escorrido
1 cebola media picada
2 dentes de alho picados
1/3 de xícara de azeite
2 tomates grandes sem sementes e picados
1 xícara de molho de tomates
1/3 de pimenta dedo-de-moça picada (ou a gosto)
1 linguiça assada, que sobrou do churrasco, picada
1/2 xícara de carne de frango assada que sobrou do churrasco
1 xícara de carne assada, que sobrou do churrasco, picadas (sem as gorduras)
2 colheres de sopa de salsa picada
2 colheres de sopa de cebolinha verde picada
1 colher de sopa de manjericão ou alfavaca picada
2 xícaras de água ou caldo de legumes quente (ou o suficiente)
1 maço de couve em tirinhas, metade crua e metade frita
1 banana da terra em cubos e frita (opcional)
Queijo parmesão ralado
Sal e pimenta-do-reino a gosto
Modo de preparo:
Refogue a cebola e o alho no azeite. Junte as carnes e a linguiça e refogue.
Adicione o arroz, tomates, pimenta dedo-de-moça, metade da salsa e da cebolinha e refogue
Junte o molho de tomates, a água, misture e tempere com sal e pimenta-do-reino (cuidado que as carnes já são salgadas)
Deixe ferver, abaixe o fogo, tampe e cozinhe uns 15 minutos ou até o arroz ficar macio.
Desligue o fogo e junte a couve crua, a banana frita, o manjericão e o restante de salsa e cebolinha
Misture e sirva polvilhado e parmesão ralado e de couve frita.
Rendimento:
4 porções
Complexidade:
Fácil
Custo:
R$ 4,5 reais