Aprenda a fazer este delicioso carreteiro de churrasco

. Crédito: Vitor Jubini





Ingredientes:

200g de arroz cru, lavado e escorrido

1 cebola media picada

2 dentes de alho picados

1/3 de xícara de azeite

2 tomates grandes sem sementes e picados

1 xícara de molho de tomates

1/3 de pimenta dedo-de-moça picada (ou a gosto)

1 linguiça assada, que sobrou do churrasco, picada

1/2 xícara de carne de frango assada que sobrou do churrasco

1 xícara de carne assada, que sobrou do churrasco, picadas (sem as gorduras)

2 colheres de sopa de salsa picada

2 colheres de sopa de cebolinha verde picada

1 colher de sopa de manjericão ou alfavaca picada

2 xícaras de água ou caldo de legumes quente (ou o suficiente)

1 maço de couve em tirinhas, metade crua e metade frita

1 banana da terra em cubos e frita (opcional)

Queijo parmesão ralado

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo:

Refogue a cebola e o alho no azeite. Junte as carnes e a linguiça e refogue.

Adicione o arroz, tomates, pimenta dedo-de-moça, metade da salsa e da cebolinha e refogue

Junte o molho de tomates, a água, misture e tempere com sal e pimenta-do-reino (cuidado que as carnes já são salgadas)

Deixe ferver, abaixe o fogo, tampe e cozinhe uns 15 minutos ou até o arroz ficar macio.

Desligue o fogo e junte a couve crua, a banana frita, o manjericão e o restante de salsa e cebolinha

Misture e sirva polvilhado e parmesão ralado e de couve frita.

Rendimento:

4 porções

Complexidade:

Fácil

Custo:

R$ 4,5 reais