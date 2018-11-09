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Comer sem culpa

Aprenda a fazer deliciosos Quenelles

A chef Cleide Morais complementa a sua mesa de domingo com essa receita simples e que rende até cinco porções

Publicado em 09 de Novembro de 2018 às 17:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2018 às 17:51
Quenelles da chef Cleide Morais Crédito: Vitor Jubini
Quenelle é o nome dado a um bolinho feito com carnes de aves ou peixes e ovos batidos. Que originalmente eram cozidas em água. E para complementar a sua mesa neste domingo, a chef Cleide Morais escolheu essa receita de complexidade mediana, que rende até cinco porções, e pode ser feita por menos de R$ 30,00. 
INGREDIENTES:
1 maço grande de espinafre
(folhas)
2 xícaras de leite
4 colheres de sopa de parmesão ralado grosso
250g de ricota
2 ovos
3 miolos de pão francês
3 colheres de sopa de caldo de legumes
temperos a gosto
molho branco
MODO DE PREPARO:
Passar em água fervente as folhas de espinafre e picar bem.
Colocar os miolos de pão no leite
Misturar a ricota, o espinafre, os ovos, o queijo e os temperos
Acrescentar os miolos de pão e amassar bem até ficar uniforme
Fazer bolinhos, colocar em assadeira e cobrir com molho branco e o queijo ralado.
Gratinar por 10 minutos

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