Aprenda a fazer deliciosos Quenelles

Quenelle é o nome dado a um bolinho feito com carnes de aves ou peixes e ovos batidos. Que originalmente eram cozidas em água. E para complementar a sua mesa neste domingo, a chef Cleide Morais escolheu essa receita de complexidade mediana, que rende até cinco porções, e pode ser feita por menos de R$ 30,00.
INGREDIENTES:
1 maço grande de espinafre
(folhas)
2 xícaras de leite
4 colheres de sopa de parmesão ralado grosso
250g de ricota
2 ovos
3 miolos de pão francês
3 colheres de sopa de caldo de legumes
temperos a gosto
molho branco
MODO DE PREPARO:
Passar em água fervente as folhas de espinafre e picar bem.
Colocar os miolos de pão no leite
Misturar a ricota, o espinafre, os ovos, o queijo e os temperos
Acrescentar os miolos de pão e amassar bem até ficar uniforme
Fazer bolinhos, colocar em assadeira e cobrir com molho branco e o queijo ralado.
Gratinar por 10 minutos