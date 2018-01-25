Gastronomia

Aprenda a fazer a Lasanha low carb de abobrinha e shiitake

A chef Sylvia Lis ensina a receita para você fazer ainda hoje
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jan 2018 às 17:32

Publicado em 25 de Janeiro de 2018 às 17:32

Lasanha low carb de abobrinha e shiitakeIngredientes:
2 abobrinhas verdes médias cortadas em lâminas
1 e 1/2 de xícara de shiitake picado
1 colher de sopa rasa de manteiga
1 colher de sopa rasa de azeite
1 colher de chá de alho picadinho
1 colher de sopa de cebola picadinha
1/2 xícara de vinho tinto
1/2 xícara de bacon em fatias picadinhas
300 ml de molho de tomate fresco
1/2 xícara de tomate italiano sem pele e sem semente picado
Tomilho e manjericão a gosto
Lâminas de muçarela o suficiente para as camadas e cobertura
Modo de preparo:
Numa frigideira em fogo alto, esquente a manteiga e o azeite e frite um pouco o bacon.
Junte os cogumelos e salteie até que estejam macios.
Junte a cebola, depois o alho e refogue. Acrescente o vinho tinto e os tomates.
Deixe que o vinho evapore, acrescente o molho de tomate e as ervas e deixe ferver um pouco.
Leve ao fogo uma panela com água e sal e passe rapidamente as fatias de abobrinha. Retire do fogo e escorra. Seque sobre um pano de prato.
Unte um refratário com azeite e coloque um pouco do molho. Cubra com fatias de abobrinha, depois o molho e a muçarela.
Alterne até finalizar as camadas com o molho e a muçarela.
Leve ao forno e asse até que ferva e o queijo derreta. Sirva quente.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

