Aprenda a fazer a Lasanha low carb de abobrinha e shiitake

2 abobrinhas verdes médias cortadas em lâminas
1 e 1/2 de xícara de shiitake picado
1 colher de sopa rasa de manteiga
1 colher de sopa rasa de azeite
1 colher de chá de alho picadinho
1 colher de sopa de cebola picadinha
1/2 xícara de vinho tinto
1/2 xícara de bacon em fatias picadinhas
300 ml de molho de tomate fresco
1/2 xícara de tomate italiano sem pele e sem semente picado
Tomilho e manjericão a gosto
Lâminas de muçarela o suficiente para as camadas e cobertura
Modo de preparo:
Numa frigideira em fogo alto, esquente a manteiga e o azeite e frite um pouco o bacon.
Junte os cogumelos e salteie até que estejam macios.
Junte a cebola, depois o alho e refogue. Acrescente o vinho tinto e os tomates.
Deixe que o vinho evapore, acrescente o molho de tomate e as ervas e deixe ferver um pouco.
Leve ao fogo uma panela com água e sal e passe rapidamente as fatias de abobrinha. Retire do fogo e escorra. Seque sobre um pano de prato.
Unte um refratário com azeite e coloque um pouco do molho. Cubra com fatias de abobrinha, depois o molho e a muçarela.
Alterne até finalizar as camadas com o molho e a muçarela.
Leve ao forno e asse até que ferva e o queijo derreta. Sirva quente.