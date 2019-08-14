#InvernoAG

Aprenda a fazer 3 caldos diferentes para saborear no inverno capixaba

A temperatura caiu um pouco. É hora de você reunir os amigos em casa e preparar a iguaria. Três chefs entregam receitas com sabores especiais. Aproveite!

Publicado em 14 de Agosto de 2019 às 13:44

Caldos para o inverno Crédito: Fernando Madeira
CALDO DE AIPIM
Por, Cleuza Costa 
Ingredientes:
1 kg de aipim
400g de carne seca
5 dentes de alho
1 cebola pequena
Cheiro verde
Sal e pimenta-do-reino
2 colheres de sopa de manteiga
Azeite
Ramos de tomilho
Modo de preparo:
Cozinhe o aipim na agua com sal e os ramos de tomilho e reserve; Dessalgue e cozinhe a carne seca na pressão por vinte minutos, desfie e refogue ela na manteiga com alho e cebola em fogo alto para ficar crocante e reserve; Na mesma panela acrescente alho e cebola e o aipim batido com seu caldo do cozimento, deixe ferver. Acerte o sal e a pimenta do reino, acrescente o cheiro verde e sirva com a carne seca por cima.
Caldos para o inverno Crédito: Bernardo Coutinho
CALDO ITALIANO
Por, Patrícia Santos 
Ingredientes:
500g de tomates italianos bem maduros (aproximadamente 6 unidades)
5 dentes de alho sem casca
4 colheres (de sopa) de azeite
100g de cebola roxa
200ml de caldo de legumes caseiro
Manjericão e alecrim a gosto
Sal e pimenta-do-reino a gosto
Azeite e manjericão
Pão italiano para acompanhar
Modo de preparo:
Com todos os ingredientes lavados, corte em 4 pedaços o tomate e a cebola roxa. Espalhe em uma assadeira com os dentes de alho cortados ao meio e tempere com sal, alecrim, manjericão, pimenta-do-reino e regue com azeite. Agora é só assar por cerca de 1 hora ou até os tomates estarem assados e levemente tostados. Transfira os legumes assados para o liquidificador junto como caldo e bata só um pouquinho para ficar uma textura rústica.
Leve para ferver e ajuste o sal. Regue com azeite antes de servir e bom apetite!
Caldos para o inverno Crédito: Fernando Madeira
CALDO DE COGUMELOS COM BACON
Por, Vivian Christ
Ingredientes:
300g de aipim cozido
150g de cogumelo Paris fresco
100g bacon picadinho
1/2 talo de alho-poró picadinho
30 ml vinho branco seco
3 dentes alho picado
1 cebola picada
Cebolinha verde 
Sal a gosto
Modo de preparo:
Bata o aipim cozido no liquidificador e reserve. Em uma panela coloque o bacon para fritar. Assim que estiver fritinho, bem douradinho reserve. Na mesma panela, coloque um fio de azeite e doure o alho, após acrescente a cebola e deixe dourar. Coloque os cogumelos, refogue. Depois acrescente o vinho branco e deixe evaporar o álcool por 2 minutos. Acrescente o alho-poró, refogue. Depois o creme de aipim reservado. Mexa bem. Coloque a cebolinha verde e uma parte do bacon. Deixe cozinhar por 3 minutos. Desligue. Se precisar acerte o sal. Decore com os cogumelos e o bacon reservado.

