Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Gastronomia

Aprenda 3 receitas de caldos perfeitos para o verão

Hit do inverno, o caldo também pode ser servido frio ou em temperatura ambiente e se tornar uma boa opção para quem quer uma comida leve e fresca

Publicado em 27 de Dezembro de 2018 às 17:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 dez 2018 às 17:09
Uma boa pedida em dias frios, os caldos e sopas também possuem espaço no cardápio do verão. É que o prato pode ser servido frio ou em temperatura ambiente feito com ingredientes selecionados e modo de preparo diferenciado. Uma boa opção para quem quer uma comida leve para se refrescar em uma praia ou piscina.
Na primeira edição da Revista AG desta estação, pedimos a dois chefs a indicação de três pratos diferentes de fácil preparo no conforto da sua casa: a sopa Vichyssoise de batata e alho-poró, a sopa Gazpacho, ambas veganas, e a sopa de aspargo foram as escolhidas.
O chef Jaaziel Baltazar do restaurante Las Chicas Vegan, em Vila Velha, destaca que no verão é complicado se alimentar com caldos quentes, principalmente em cidades praianas. Nessa época ao consumir uma comida muito consistente, seu dia pode não render e você pode sentir aquele peso da digestão.
No caso dos caldos frios você vai estar comendo algo que alimenta, e ao mesmo tempo é refrescante e de fácil digestão. O caldo te alimenta, te refresca e você tem uma digestão bem tranquila, salienta o Jaaziel, que preparou as sopas de batata com alho-poró e o Gazpacho.
O detalhe é que os ingredientes selecionados para as receitas são os responsáveis pela preservação do sabor dos pratos. No caso do Gazpacho, o suco de limão é um ingrediente que, gelado, exalta mais o sabor. Algumas especiarias, como o alho cru tem o sabor mais marcante do que ele cozido. Como a maioria dos ingredientes vão in natura você tem mais concentração de sabor e vitaminas, explicou Jaaziel.
O chef Marcelo Black, sócio e chef do Espaço Brasil, também em Vila Velha, preparou a sopa de aspargo, uma receita simples. Os ingredientes não são cozidos, é bater e ser servir. Você pode deixar tanto na geladeira ou pode tomar em temperatura ambiente. Mas o sabor é o mesmo quando você coloca na geladeira. O modo de preparo é simples, bom para quem não tem tempo.
Confira as receitas:
Caldo de Aspargos do Chef Marcelo Black Crédito: Carlos Alberto Silva
SOPA DE ASPARGO
Ingredientes:
1 lata de aspargos
2 xícaras de chá de leite
2 colheres de sopa de requeijão cremoso
Metade de uma cebola
Tomate seco picado
Salsa a gosto
Sal a gosto
Modo de preparo:
Bata os aspargos, o leite, o requeijão, o sal e a cebola no liquidificador, coloque em um recipiente e salpique a salsa e tomate seco e sirva com torradas.
Sopa Vichyssoise e sopa Gazpacho feitas pelo chef Jaaziel Baltazar Crédito: Carlos Alberto Silva
SOPA VICHYSSOISE
 
Ingredientes:
2 alhos-porós picados
1 cebola picada
3/4 xícara (100 g) de batata fatiada
Sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto
1/8 xícara (270 ml) de leite de amêndoa (que é bem consistente)
Modo de preparo:
Refogue o alho-poró e a cebola picada na manteiga. Cozinhe-os por aproximadamente 8 minutos, mas não deixe que fiquem escuros. Junte a batata. Adicione o sal e a pimenta a gosto. Deixe que a sopa ferva. Após, abaixe o fogo e deixe-a cozinhando por 30 minutos. Bata a sopa no liquidificador ou no processador de alimentos. Ela deve ficar bem cremosa. Deixe-a esfriando. Antes de servir, com a sopa fria, acrescente o leite de amêndoas. Misture-o delicadamente e sirva.
>Aprenda a fazer este lombo suíno recheado com bacon e nozes e romã
GAZPACHO
Ingredientes:
10 tomates maduros
1 pepino
1 pimentão vermelho pequeno
1 colher de sopa de vinagre
1 colher de café de cominho
Pimenta-do-reino em grãos a gosto
2 dentes de alho
100 ml de azeite de oliva
1/2 taça de vinho branco
Água para cobrir
Modo de preparo:
Corte o tomate em quatro pedaços e despreze a parte branca central. Descasque o pepino e corte-o em cubos. Pique também o pimentão e descarte as sementes e a parte branca. Junte esses ingredientes em uma vasilha, acrescente o vinagre, o cominho, a pimenta, o alho, o azeite e o vinho. Ajuste o sal. Despeje a água até cobrir todos os ingredientes. Leve à geladeira para descansar durante uma noite. No dia seguinte, retire da geladeira, escoe o caldo e reserve-o. Bata os ingredientes no liquidificador, acerte os temperos e acrescente aos poucos o caldo. Pode-se passar o caldo na peneira, mas ficará menos encorpado e não tão saboroso.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cadela é resgatado após três dias preso em buraco na zona rural de Venda Nova
Vídeo mostra resgate de cadela após três dias presa em mata de Venda Nova
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: entenda o que é o Estatuto dos Direitos do Paciente
Imagem de destaque
Por que o bilionário magnata do K-pop por trás do BTS pode ser preso?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados