Aprenda 3 receitas de caldos perfeitos para o verão

Uma boa pedida em dias frios, os caldos e sopas também possuem espaço no cardápio do verão. É que o prato pode ser servido frio ou em temperatura ambiente feito com ingredientes selecionados e modo de preparo diferenciado. Uma boa opção para quem quer uma comida leve para se refrescar em uma praia ou piscina.

Na primeira edição da Revista AG desta estação, pedimos a dois chefs a indicação de três pratos diferentes de fácil preparo no conforto da sua casa: a sopa Vichyssoise de batata e alho-poró, a sopa Gazpacho, ambas veganas, e a sopa de aspargo foram as escolhidas.

O chef Jaaziel Baltazar do restaurante Las Chicas Vegan, em Vila Velha, destaca que no verão é complicado se alimentar com caldos quentes, principalmente em cidades praianas. Nessa época ao consumir uma comida muito consistente, seu dia pode não render e você pode sentir aquele peso da digestão.

No caso dos caldos frios você vai estar comendo algo que alimenta, e ao mesmo tempo é refrescante e de fácil digestão. O caldo te alimenta, te refresca e você tem uma digestão bem tranquila, salienta o Jaaziel, que preparou as sopas de batata com alho-poró e o Gazpacho.

O detalhe é que os ingredientes selecionados para as receitas são os responsáveis pela preservação do sabor dos pratos. No caso do Gazpacho, o suco de limão é um ingrediente que, gelado, exalta mais o sabor. Algumas especiarias, como o alho cru tem o sabor mais marcante do que ele cozido. Como a maioria dos ingredientes vão in natura você tem mais concentração de sabor e vitaminas, explicou Jaaziel.

O chef Marcelo Black, sócio e chef do Espaço Brasil, também em Vila Velha, preparou a sopa de aspargo, uma receita simples. Os ingredientes não são cozidos, é bater e ser servir. Você pode deixar tanto na geladeira ou pode tomar em temperatura ambiente. Mas o sabor é o mesmo quando você coloca na geladeira. O modo de preparo é simples, bom para quem não tem tempo.

Confira as receitas:

Caldo de Aspargos do Chef Marcelo Black Crédito: Carlos Alberto Silva

SOPA DE ASPARGO

Ingredientes:

1 lata de aspargos

2 xícaras de chá de leite

2 colheres de sopa de requeijão cremoso

Metade de uma cebola

Tomate seco picado

Salsa a gosto

Sal a gosto

Modo de preparo:

Bata os aspargos, o leite, o requeijão, o sal e a cebola no liquidificador, coloque em um recipiente e salpique a salsa e tomate seco e sirva com torradas.

Sopa Vichyssoise e sopa Gazpacho feitas pelo chef Jaaziel Baltazar Crédito: Carlos Alberto Silva

SOPA VICHYSSOISE





Ingredientes:

2 alhos-porós picados

1 cebola picada

3/4 xícara (100 g) de batata fatiada

Sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto

1/8 xícara (270 ml) de leite de amêndoa (que é bem consistente)

Modo de preparo:

Refogue o alho-poró e a cebola picada na manteiga. Cozinhe-os por aproximadamente 8 minutos, mas não deixe que fiquem escuros. Junte a batata. Adicione o sal e a pimenta a gosto. Deixe que a sopa ferva. Após, abaixe o fogo e deixe-a cozinhando por 30 minutos. Bata a sopa no liquidificador ou no processador de alimentos. Ela deve ficar bem cremosa. Deixe-a esfriando. Antes de servir, com a sopa fria, acrescente o leite de amêndoas. Misture-o delicadamente e sirva.

GAZPACHO

Ingredientes:

10 tomates maduros

1 pepino

1 pimentão vermelho pequeno

1 colher de sopa de vinagre

1 colher de café de cominho

Pimenta-do-reino em grãos a gosto

2 dentes de alho

100 ml de azeite de oliva

1/2 taça de vinho branco

Água para cobrir

Modo de preparo: