Aposte na franja 'curtain bang'

Adote a "curtain bang" no seu visual Crédito: Pinterest

Para quem quer mudar o visual mas sem perder o comprimento dos fios apostar na franja é a melhora solução, e a "curtain bang", ou "franja cortininha" pode ser o modelo de corte perfeito. Por ser longa, pode ser arrumada de diferentes maneiras, sendo uma ótima opção para quem quer experimentar a franja pela primeira vez. Sienna Miller, Dakota Johnson, Suki Waterhouse e January Jones já são adeptas do estilo.

O cabeleireiro André Menezes comenta que o corte fez sucesso entre as celebridades nos anos 70 e agora volta a cena de maneira repaginada."Com um estilo mais longo e despojado, a franjinha retrô repartida ao meio era marca registrada das celebridades nos anos 70. E agora voltam repaginadas, com as devidas alterações, fazendo a combinação perfeita com os mais modernos estilos de cortes" disse o profissional.

A franja cortininha possui um corte leve, que leva pouco cabelo. Seu estilo é desfiado com um corte diagonal nas laterais, por isso é possível mescla-la facilmente com outros cortes. O beauty artist, André Leite explica que é importante analisar o cabelo individualmente. "É importantíssimo analisar a textura do cabelo, para saber o seu caimento, ou seja, como estão as pontas, se ele tem alisamentos e entre essas coisas" esclareceu.

É um corte versátil com várias possibilidades de penteados."Ela transmite elegância e pode se adaptar aos mais diferentes cabelos e formatos de rosto, portanto inspire-se com bons produtos de finalização como, pomadas,spray e Mousses" indicou André Menezes.







