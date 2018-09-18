Aposte em um hamster como animal de estimação

Hamsters podem ser bons companheirinhos também Crédito: portalmelhoresamigos.com.br

Aposte em um hamster

Meu querido diário... Fiquei sabendo que, além de gatos e cachorros, muitas pessoas, principalmente crianças, gostam de ter como animal de estimação um tal de hamster. Eu, sinceramente, acho que essa relação aqui em casa não ia dar muito certo. Afinal, nós, os felinos, temos instinto de caça. Bem, de qualquer maneira resolvi falar sobre o assunto na minha coluna de hoje. Pesquisando na internet, descobri que os hamsteres são ótimos animais de estimação, fáceis de cuidar, e muito inteligentes.

Mas antes de levar um para sua casa, prepare o ambiente. Para começar, devido ao seu tamanho e a sua capacidade de roer cabos (o que pode ser muito perigoso), compre uma gaiola. Eles se acostumam em gaiolas pequenas, mas dê preferência às maiores. Dentro dela, reserve um espaço para ele dormir, se alimentar e beber água. E coloque alguns brinquedos próprios para eles: para mastigar, subir e se esconder. Eles adoram túneis, que podem ser feitos até com material reciclado (como, por exemplo, garrafas PET).

Preste atenção, também, na dieta. Existem as rações e os alimentos processados, mas geralmente não são os mais saudáveis. Eles são animais herbívoros, aposte, então, nas frutas e vegetais crus bem lavados. Outra boa dica, são as sementes e os frutos secos. A higiene da gaiola também é muito importante, eles gostam de ambientes limpos. E a água deve ser trocada todos os dias. E lembre-se: são animais noturnos, portanto durante a noite ficam mais ativos, tendem a correr e fazer muito barulho. O ideal é colocar a gaiola num cômodo da casa que não vá incomodar ninguém. Depois, evite trocá-la de lugar. E eles também precisam de um veterinário, pois também podem adoecer. Procure um especialista em animais exóticos, que tenha experiência em animais pequeninos. Marque uma consulta antes da chegada do mascote em casa para tirar todas as dúvidas. E, depois, divirta-se com o seu novo amiguinho.

Lambeijos

Me adota, vai!

Oi gente! Sou a Indy, tenho dois anos, sou castrada e vacinada. A única coisa que estou precisando é de um lar, doce lar. Sou super dócil e muito amigável. E, claro, linda, é só olhar a minha foto, né? Vem me buscar, basta entrar em contato pelo e-mail: [email protected]