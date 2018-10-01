Andar descalço faz bem para a saúde

Manoel Rocha, com a esposa Mariela: eles gostam de andar descalços na praia Crédito: Ricardo Medeiros

Nós, humanos, nascemos sem sapatos. E sem eles vivemos desde os primórdios por milhares de anos. Claro que a esta altura da civilização é difícil imaginar alguém que só ande descalço. Mas há quem defenda que precisamos botar mais nossos pés no chão.

Não estamos falando para você jogar seus muitos pares de calçado fora e dar uma de Juca Chaves. A sugestão aqui, que é a de vários especialistas, é que ficar mais descalço pode fazer bem para sua saúde.

Médico, Manoel Rocha, 61 anos, vai caminhar todos os dias na praia com a esposa, Mariela, 56. Eles vão de chinelos até o calçadão e descem para a areia sem eles. Gostamos de andar ali bem na beira da água, sentir a onda quebrar nos nossos pés. É prazeroso esse contato, essa conexão com a natureza, comenta ele, que só não mantém o hábito em casa. É por causa do pó preto, justifica.

Pés livres no chão podem ajudar a melhorar o equilíbrio, a postura, como destaca a fisioterapeuta Rute Lane de Barros: Existem inúmeras terminações nervosas nos pés e ficar descalço é uma maneira de sinalizar para os joelhos e quadris uma consciência corporal de posicionamento.

A conexão direta com a natureza, diz ela, traz relaxamento e aumenta a consciência corporal.

Benefícios

De acordo com o ortopedista especialista em pé e tornozelo Marco Túlio Costa, caminhar descalço traz benefícios para os próprios pés. Ativa bastante a musculatura do pé, ajudando a alongar pequenos músculos. Esse contato da pele com pisos diferentes, como frio, quente, no gramado, no cimento, melhora a sensibilidade da pele, cita.

Mas, ao contrário do que muita gente pensa, andar descalço na infância não corrige problemas como o pé chato, comum em crianças. Antigamente, todo pé plano era problema. Estudos com um número grande de crianças mostraram que aquelas botas ortopédicas não mudaram nada. Se a criança tem, provavelmente o pai ou a mãe dela têm também. A tendência é isso se corrigir sozinho, com o tempo. O fato é que o pé chato é algo estético. Há quem tenha pela vida toda e isso não é um problema, exceto quando a pessoa sente dor, explica o ortopedista.

Há quem goste até de correr por aí sem tênis. Isso, pode, mas com ressalvas, segundo o ortopedista e traumatologista Fabrício Nascimento Almeida. Correr na areia é uma boa opção para pessoas que têm dor no impacto da corrida. Mas se o terreno for muito irregular pode sobrecarregar tendões e ligamentos. O mesmo vale para outros terrenos irregulares. O melhor é usar um calçado para se proteger de lesões, observa.

Sujeira

Mas e o chão sujo? Não pode trazer doenças? Segundo a alergista e imunologista Paula Perini, isso é um mito. Por causa de toda uma teoria da higiene, muita gente parou de ter contato com terra. E não usa mais seus anticorpos da alergia. Acabam desenvolvendo mais questões alérgicas. Por isso, incentivo muitos pais a deixarem as crianças pisarem no chão, sem sapato ou meia. Pode pisar na grama, na terra, na areia. Isso vai amadurecer o sistema imunológico delas. Claro que tem que tomar cuidado com contato com esgoto, água de chuva, destaca a médica.

Vale deixar o menino andar solto em casa, com pé no chão. Se a pessoa está em plena saúde, não há nenhuma relação entre pisar em chão frio descalça e adoecer. Mas se o dia estiver muito gelado, assim como você coloca um casaco na criança, você cobre os pés para não esfriar demais o corpo dela, orienta Paula.