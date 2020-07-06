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Estado de alerta

Ameba 'comedora de cérebro': caso de infecção na Flórida gera alerta nos EUA

Infectados pela ameba apresentam sintomas como febre, náusea, vômito, rigidez na nuca e dores de cabeça. Infecção pode acontecer quando a pessoa nada em água contaminada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jul 2020 às 16:14

Publicado em 06 de Julho de 2020 às 16:14

Ameba 'coedora de cérebro'
A ameba é encontrada em água doce quente como lagos, rios e fontes termais e no solo. Crédito: Getty Images/ BBC
Um caso de uma rara ameba 'comedora de cérebro' foi confirmado na Flórida, nos Estados Unidos, segundo autoridades de saúde locais. As informações são da BBC.
De acordo com a BBC, o Departamento de Saúde da Flórida confirmou que uma pessoa no condado de Hillsborough contraiu Naegleria fowleri, uma microscópica ameba unicelular que causa infecção no cérebro. Não foi informado o estado de saúde do paciente.
A ameba é encontrada em água doce quente como lagos, rios e fontes termais e no solo. Geralmente, as pessoas são infectadas quando a água contaminada entra no corpo através do nariz. Ela viaja para o cérebro onde causa uma doença meningoencefalite amebiana primária. A ameba não passa de uma pessoa para outra.

Sintomas 

Os infectados pela ameba apresentam sintomas como febre, náusea, vômito, rigidez na nuca e dores de cabeça. A maioria morre em até uma semana. Estima-se que 97% dos infectados morrem. O tratamento é feito com uma combinação de vários medicamentos, mas poucas pessoas sobrevivem.
Esse tipo de infecção é mais comum em Estados do sul dos EUA, mas ainda assim é rara. Na Flórida, há 37 registros desde 1962. Mas dada as suas consequências potencialmente fatais, o órgão de saúde da Flórida emitiu um alerta em 3 de julho para os moradores de Hillsborough. Autoridades locais recomendaram aos habitantes que evitem o contato do nariz com água encanada e de outras fontes da região.

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