Ameba 'comedora de cérebro': caso de infecção na Flórida gera alerta nos EUA

A ameba é encontrada em água doce quente como lagos, rios e fontes termais e no solo. Crédito: Getty Images/ BBC

Um caso de uma rara ameba 'comedora de cérebro' foi confirmado na Flórida, nos Estados Unidos, segundo autoridades de saúde locais. As informações são da BBC.

De acordo com a BBC, o Departamento de Saúde da Flórida confirmou que uma pessoa no condado de Hillsborough contraiu Naegleria fowleri, uma microscópica ameba unicelular que causa infecção no cérebro. Não foi informado o estado de saúde do paciente.

A ameba é encontrada em água doce quente como lagos, rios e fontes termais e no solo. Geralmente, as pessoas são infectadas quando a água contaminada entra no corpo através do nariz. Ela viaja para o cérebro onde causa uma doença meningoencefalite amebiana primária. A ameba não passa de uma pessoa para outra.

Sintomas

Os infectados pela ameba apresentam sintomas como febre, náusea, vômito, rigidez na nuca e dores de cabeça. A maioria morre em até uma semana. Estima-se que 97% dos infectados morrem. O tratamento é feito com uma combinação de vários medicamentos, mas poucas pessoas sobrevivem.