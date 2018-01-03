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Açaí contaminado pode ter relação com três casos de doenças de chagas

O alimento teria sido preparado por pequenos produtores locais na Amazônia e não há indícios de comercialização para outras cidades
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jan 2018 às 11:58

Publicado em 03 de Janeiro de 2018 às 11:58

Açaí contaminado pode ter relação com doença de chagas Crédito: Divulgação Internet
A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas confirmou a notificação de três casos de Doença de Chagas Aguda por Transmissão Oral procedentes do município de Lábrea, a 702 quilômetros de Manaus. Dois pacientes estão em tratamento na capital do estado e um terceiro segue sob acompanhamento médico em Lábrea. Outros dois casos estão sendo investigados.
A suspeita é que a doença foi contraída por meio do consumo de açaí contaminado. O alimento teria sido preparado por pequenos produtores locais e não há indícios de comercialização para outras cidades.
O presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, Bernardino Albuquerque, afirma que a fiscalização foi reforçada no município.
Nós temos trabalhado com essa questão da sensibilização e a educação desses produtores. Na grande maioria das vezes, o que ocorre é a presença do barbeiro que eventualmente é triturado junto com o açaí.
A Doença de Chagas Aguda de Transmissão Oral é uma doença infecciosa grave, causada por um protozoário conhecido por Trypanosoma cruzi. Ele é transmitido pela ingestão de alimento contaminado com os parasitas presentes nas fezes dos insetos vetores, chamados de barbeiros.
Os doentes podem apresentar um quadro de febre constante, inicialmente elevada, diarreia, vômito, dores de cabeça e musculares. Casos complicados podem evoluir com manifestações cardíacas, além do comprometimento do fígado e baço.
O diagnóstico precoce e o tratamento imediato previnem as formas crônicas da doença e a ocorrência de óbitos.

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