A menopausa vem aí? Não entre em pânico

Menopausa: mulher encara várias mudanças no corpo nesta fase, como muitos sintomas Crédito: Shutterstock

A vida da mulher, fisiologicamente falando, costuma ser dividida em antes e depois da menopausa. O que muita gente ignora, até médicos, é que existe aí uma fase transitória, um período às vezes longo, complicado e muito desconfortável.

É a perimenopausa (ou climatério), fase que antecede a temida menopausa. Apesar de pouco conhecida, ela costuma dar sinais - que não são nada agradáveis.

Peri é um prefixo grego que quer dizer ao redor de. Ou seja, em torno dos 50 anos, o corpo da mulher pode começar a sofrer algumas mudanças, indicando que ela está passando da idade fértil para a não reprodutiva.

Isso pode começar até cinco antes de a mulher entrar na menopausa. O ciclo menstrual vai ficando irregular: ou mais longo ou mais curto. Tem mês em que ela não menstrua. E no outro, menstrua duas vezes. É o primeiro sinal da falência ovariana, afirma a endocrinologista ginecológica Brunella Cesconetto.

O problema, diz a médica, é que, muitas vezes, é difícil associar o mal-estar a uma coisa típica da pré-menopausa. Ela passa a ter dores de cabeça, insônia, perda de libido, um choro mais fácil e outros sintomas mais depressivos. E pode atribuir isso à correria do dia a dia.

Esse descontrole pode impactar diretamente na vida da mulher. Já vi casamentos acabarem nesse período, comenta Brunella.

De acordo com a ginecologista Lorena Baldotto, só se considera que a mulher entrou na menopausa depois de um ano inteiro sem menstruar.

A menopausa é algo natural, todas vão passar por isso. Porém, nesse período anterior podem surgir alguns problemas associados. Como a osteoporose, que pode piorar ou surgir nessa fase, além de algumas doenças metabólicas também, observa Lorena.

Felizmente, ninguém precisa passar por essas agruras. Segundo as médicas, atividade física, mudanças na alimentação, sono adequado e controle do estresse podem minimizar os sintomas que mais incomodam.

Depois da menopausa, o metabolismo cai em 50%. Então, é comum o ganho de peso. Também pode ser indicada uma reposição de cálcio, já visando a uma melhora na saúde óssea. E alguns antidepressivos podem aliviar os fogachos, afirma Brunella.

Há solução para tudo, segundo Lorena. Para as mulheres que apresentam apenas o ressecamento vaginal, é possível fazer uso de medicamentos locais e até aplicação de laser na região, cita.

As terapias naturais têm se tornado uma opção para as pacientes. Elas podem fazer uso de alguns fitoterápicos, mas, muitas vezes, o resultado é um pouco menor, diz Lorena Baldotto.

Ainda cercada de tabus por causa do risco ligado ao câncer, a reposição hormonal continua sendo bem avaliada pelos especialistas. No entanto, a novidade é o uso de estradiol, que é produzido pelo organismo feminino.

E um hormônio natural, que o corpo produz. Com ele, nessa reposição, reduzimos os fatores de risco, como de derrames, tromboses e enfartos que o hormônio sintético pode trazer, destaca Brunella Cesconetto.

A médica, inclusive, tem recomendado essa terapia para mulheres acima dos 35 anos, com ou sem sintomas de climatério. Quando está entrando nessa fase, mais perto da menopausa, a mulher tem uma deficiência hormonal maior, mas ainda menstrua. Por isso, ainda pode engravidar. A probabilidade é baixa, mas existe. Por segurança, muitas mulheres querem usar um contraceptivo. A pílula de estradiol, por ser natural, traz menos efeitos e melhora a questão emocional.

"MEU MARIDO ME ACHAVA UMA CHATA"

Mal havia passado dos 40 anos e Rosilene Carnieli começou a se sentir diferente. Um desânimo sem explicação, um calorão que vinha de repente. Era um cansaço muito grande. E quando vinha aquela onda de calor, eu ficava até fraca, contou a dona de casa, hoje com 48 anos.

Não foi tão óbvio assim ligar esse desconforto à vinda da menopausa. Era mais difícil ainda para as pessoas mais próximas entenderem o que estava se passando. Eu não tinha vontade de sexo. Estava sempre desanimada. Meu marido reclamava, me achava uma chata, comentou ela.

Mas havia outros sinais que indicavam que era outra coisa. Minha menstruação estava desregulada. Chegava a ficar dez dias menstruada. Fui a uma médica, que me mandou tomar anticoncepcional. E piorou ainda mais. Troquei de médica, que viu que era mesmo a menopausa, contou Rosilene.

Depois de diagnosticada, ela foi percebendo que havia uma explicação. Minha mãe menstruou cedo e entrou mais cedo na menopausa. O mesmo aconteceu comigo.

A terapia hormonal foi a solução. Tomo minhas pílulas há três anos e não senti mais nenhum sintoma.

DESCOMPLICANDO A MENOPAUSA

Perimenopausa

O que é?

A perimenopausa ou pré-menopausa é um período de mudanças no corpo feminino sinalizando a chegada da menopausa. A mulher sente sintomas causados pelo desequilíbrio nos níveis hormonais, de estrogêneo e progesterona

Quando acontece?

O período pode começar até cinco anos, em média, antes da chegada da menopausa. Mas não há uma duração definida

Sintomas

Além das irregularidades menstruais (falhas no ciclo ou hemorragias), há ressecamento vaginal, alterações no peso corporal, ondas de calor, insônia, queda de cabelo, fadiga, alterações no humor, déficit de memória e perda de desejo sexual.

Diferenças

E a menopausa?

A menopausa, que é a interrupção da menstruação, que ocorre, geralmente, a partir dos 50 anos. Ela só é diagnosticada quando a mulher está há um ano sem menstruar

Transição mais tranquila

Estilo de vida

Atividade física regular, alimentação equilibrada, sono adequado e controle do estresse podem diminuir alguns incômodos

Opções

O ginecologista pode indicar tratamentos para aliviar sintomas específicos: reposição de cálcio para melhorar a saúde óssea e prevenir problemas como a osteoporose; uso de antidepressivos que ajudam no humor e nos fogachos; medicamentos e até laser para resolver o ressecamento vaginal

Tratamentos naturais

Os especialistas têm indicado cada vez mais tratamentos naturais para as fases pré e pós-menopausa. Fitoterápicos podem minimizar sintomas, por exemplo

Terapias

A terapia hormonal continua sendo prescrita, com bons resultados. Mas a aposta agora é em pílulas com hormônios naturais, que resolvem os sintomas com menos chances de efeitos colaterais e riscos à saúde

Mais alternativas