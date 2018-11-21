A importância de celebrar a gentileza

A gentileza é uma virtude que deve ser celebrada Crédito: Unsplash

Se temos de esperar, que seja para colher a semente boa que lançamos hoje no solo da vida. Se for para semear, então que seja para produzir milhões de sorrisos, de solidariedade e amizade. Cora Coralina

Em uma conferência do Grupo Movimento das Pequenas Gentilezas, no ano de 1996 em Tóquio, surgiu a ideia do Dia Mundial da Gentileza, por um grupo que defendia divulgar a importância das atitudes gentis no dia a dia das pessoas.

O movimento foi criado oficialmente em 2000 com a intenção de inspirar a criação de um mundo mais gentil. Lembrar que todo dia é dia de ser gentil, que a gentileza abre caminhos e corações, é tarefa e exercício diários.

Gentileza é demonstração de carinho, atenção, cuidado, amor, respeito, educação, consideração, empatia...

Ou seja, uma boa maneira de contribuir para um mundo mais acolhedor, mais amigável, menos preconceituoso e mais compreensivo sobre as diferenças e as dificuldades de cada um.

Algumas dicas:

Cumprimente as pessoas com sorriso, bom dia, boa tarde, ou boa noite;

Abra a porta para alguém entrar primeiro;

Peça licença quando passar por alguma pessoa;

Elogie as pessoas do seu convívio;

Ofereça água ou café ao técnico/pedreiro que conserta algo em sua casa;

Dê passagem ao carro de outra faixa, que precisa passar na sua frente;

Ouça alguém que tenha um problema;

Respeite as opiniões alheias;

Agradeça às pessoas que lhe fazem favores olhando-as nos olhos;

Enfim, não perca a oportunidade de exercitar esta virtude. Desejo que você se inspire no Dalai Lama, que diz: A minha religião é muito simples. A minha religião é a gentileza.